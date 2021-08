Die Schauspielerin und Regisseurin hat einen Instagram-Account. Ihren ersten Post nutzt die sozial engagierte Jolie direkt für die gute Sache: Sie postet den Brief eines Mädchens aus Afghanistan. Darin beschreibt es seine Wut und seine Angst, nachdem die Taliban die Macht zurückerobert haben.

Hollywood-Star Angelina Jolie (46) ist Instagram beigetreten. Innerhalb weniger Stunden brachte es die Schauspielerin und Regisseurin auch schon auf mehr als 2,5 Millionen Abonnenten. Als ersten Eintrag hat sie einen handgeschriebenen Brief von einem afghanischen Mädchen über seine Angst vor den Taliban gepostet. Sie habe diesen Brief von einem Teenager in Afghanistan erhalten, schrieb die Schauspielerin auf der Internet-Plattform. Die Menschen dort könnten sich jetzt nicht mehr frei in sozialen Netzwerken äußern. Sie wolle dabei helfen, die Geschichten und Stimmen von Menschen, die um ihre Menschenrechte kämpfen, auf Instagram zu teilen.

Vor 20 Jahren, vor den Anschlägen vom 11. September, habe sie an der Grenze zu Afghanistan Menschen auf der Flucht vor dem Taliban-Regime getroffen, schrieb die Oscar-Preisträgerin. Es sei entsetzlich, nun wieder so viele Flüchtlinge zu sehen. Jolie kritisierte scharf, dass afghanische Flüchtlinge "wie eine Last" behandelt werden würden. Sie gehörten mit zu den fähigsten Menschen in der Welt, erklärte die sechsfache Mutter. Sie habe viele Frauen und Mädchen getroffen, die sich eine Ausbildung wünschten und dafür gekämpft hätten.

Jolie forderte ihre Follower auf, sie bei Hilfsaktionen für diese Menschen zu unterstützen. Die langjährige Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) fügte ihrem Posting einen Link zu der Organisation bei.