"Heikle" Angelegenheit am Set Kaley Cuoco spricht über Sexszenen mit Ex

Kaley Cuoco und Johnny Galecki haben in "The Big Bang Theory" etliche Sexszenen miteinander. Doch Spaß machten ihnen diese Drehtage kaum. Denn als ihre Rollen häufiger vor der Kamera intim wurden, hatten sich die Schauspieler im echten Leben gerade erst getrennt.

Es gibt Paare, die sich nach dem Ende ihrer Beziehung nicht einmal mehr gegenübertreten können. Bei Kaley Cuoco und Johnny Galecki war das glücklicherweise nicht der Fall. Denn dann wäre die gemeinsame Arbeit bei "The Big Bang Theory" der blanke Horror für die beiden US-Schauspieler gewesen. Zwölf Jahre standen sie gemeinsam für die Kultserie vor der Kamera.

Dass sie in der Show allerdings ebenfalls ein Paar spielten, machte das Drehen nach ihrer Trennung nicht gerade angenehm. Denn ihre Rollen, Nerd Leonard und seine süße Nachbarin Penny, konnten - wie für frisch Verliebte üblich - die Finger kaum voneinander lassen. Und so mussten sich Cuoco und Galecki wohl oder übel für so einige Sexszenen wieder näher kommen.

In dem Podcast "Armchair Expert" sprich die US-Schauspielerin nun über die ungewöhnliche Aufgabe, mit ihrem Ex-Freund vor der Kamera Zärtlichkeiten auszutauschen. "Als wir den Pilotfilm drehten, habe ich mich so sehr in Galecki verknallt, aber er hatte eine Freundin", erzählt Cuoco, die mittlerweile seit rund zwei Jahren verheiratet ist. Wenig später seien sie aber doch zusammengekommen, nachdem sie gemeinsam etwas trinken gewesen waren.

"Heute näher als je zuvor"

Zwei Jahre lang seien sie verrückt nacheinander gewesen, dann trennten sie sich wieder. Die Sexszenen in der Serie seien von da an ein wenig "heikel" gewesen, berichtet die 34-Jährige. Sie vermutet sogar, dass die Autoren absichtlich viele Körperlichkeiten in die Drehbücher geschrieben hätten: "Plötzlich war es so, als ob unsere Figuren jede zweite Minute miteinander schlafen."

Man sei für die Serie quasi nur noch übereinander hergefallen, und in ihren Augen sei das mit Absicht passiert. "Sie wollten uns ärgern", so Cuoco. Sie habe sich aber mit Galecki ausgesprochen und das Problem aus der Welt geschafft. "Zum Glück haben Johnny und ich das so brillant gemeistert, und heute sind wir uns näher als je zuvor", erzählt sie weiter. Der 45-Jährige nahm auch an ihren Hochzeiten teil.

Kaley Cuoco und Johnny Galecki standen von 2007 bis 2019 gemeinsam für "The Big Bang Theory" vor der Kamera. Ihre anfängliche Beziehung hielten sie vor der Öffentlichkeit geheim. Cuocos erste Ehe mit US-Tennisspieler Ryan Sweeting wurde 2016 nach drei Jahren wieder geschieden. Seit 2018 ist sie mit dem Profi-Reiter Karl Cook verheiratet. Galecki ist seit zwei Jahren mit dem 23-jährigen Model Alaina Meyer liiert. Im vergangenen Dezember wurden sie erstmals Eltern eines Sohnes.