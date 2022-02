Kim Kardashian will die Scheidung von Kanye West. Er will sie aber ganz offensichtlich nicht. Deswegen setzt der Rapper derzeit alles daran, um den Prozess so lange wie möglich hinauszuzögern. Seine Verflossene macht nun aber Druck vor Gericht.

Reality-TV-Star Kim Kardashian macht bei der Scheidung von Kanye West Druck. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, brachte sie einen neuen Antrag vor Gericht ein, der die Scheidung vorantreiben soll. Darin heißt es, dass sämtliche Bemühungen ihres Gatten zurückgewiesen werden sollen, den Scheidungsantrag zu verhindern. "Ich wünsche mir sehr, geschieden zu werden", wird Kardashian daraus direkt zitiert.

In den Dokumenten heißt es weiter: "Herr West macht durch sein Verhalten deutlich, dass er nicht akzeptiert, dass die eheliche Beziehung der Parteien beendet ist." Er habe in den sozialen Netzwerken Fehlinformationen verbreitet und private Gespräche veröffentlicht. Das habe bei ihr "emotionalen Stress verursacht". Die 41-Jährige habe sich immer gewünscht, dass ihre Ehe erfolgreich sei, aber sei zu der Erkenntnis gelangt, dass es keine Möglichkeit zur Reparatur gebe.

Der endgültige Schlussstrich solle West nun helfen, die Beziehung wirklich als beendet zu akzeptieren. Dadurch soll eine friedlichere, gemeinsame Erziehung der Kinder ermöglicht werden. Ein weiteres Hinauszögern der Scheidung werde nur Spannungen und Ängste erzeugen. "Ich bitte das Gericht, mir den Status einer alleinstehenden Person wiederzugeben, damit ich und meine Familie den Heilungsprozess beginnen können." Sie wolle ein "neues Kapitel" in ihrem Leben aufschlagen.

Turbulente Wochen mit dem Ex

Kim Kardashian hatte im Februar 2021 nach knapp sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West eingereicht. Die beiden haben gemeinsam vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2). Seit einigen Monaten ist Kardashian mit dem 13 Jahre jüngeren Pete Davidson liiert.

West ist von dieser Beziehung alles andere als begeistert. In den vergangenen Wochen hat er mehrfach auf Instagram gegen den Comedian ausgeteilt. Nachdem er ihm in zwei neuen Liedern bereits Gewalt angedroht hatte, verspottete und beleidigte er Davidson in mehreren Posts und teilte auch einen SMS-Austausch mit ihm. Darin versichert er dem 28-Jährigen in Großbuchstaben, dass er "niemals meine Kinder kennenlernen" werde.

An Valentinstag schickte West dann einen mit Rosen beladenen Truck an Kardashians Adresse und teilte öffentlich mit, seine Familie wieder zusammenbringen zu wollen. Im Zuge dessen trennte sich seine Freundin Julia Fox von dem Rapper. Später zeigte er sich reumütig und bat via Instagram um Entschuldigung.