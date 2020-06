Herzogin Kate stattet einem Suchtbehandlungszentrum einen Besuch ab, wenn auch nur virtuell. In einer Videobotschaft plädiert sie für Unterstützung für suchtkranke Menschen, die auch während der Coronavirus-Pandemie jede Hilfe benötigen.

Herzogin Kate geht in der Corona-Krise weiter ihren royalen Pflichten nach. Ein neues Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal der britischen Königsfamilie zeigt die Ehefrau von Prinz William bei einem Videocall mit Mitarbeitern und Patienten des Suchtbehandlungszentrums "Clouds House" in Wiltshire. Die virtuelle Tour habe bereits vergangene Woche stattgefunden, heißt es vonseiten des Königshauses. Die Herzogin von Cambridge erklärte etwa, wie wichtig es für Menschen mit Suchtproblemen sei, während der Coronavirus-Pandemie um Hilfe zu bitten.

Kate lobte die Einrichtung dafür, dass dort während des Corona-Lockdowns die Hilfe für Suchtkranke fortgesetzt werde. "Das Besorgniserregende" seien die Menschen mit Suchtproblemen, die nicht um Hilfe bitten oder das Gefühl haben, sie können sich niemanden anvertrauen. Daher sei es wichtig, dass all jene Menschen wissen, dass sie in dieser schwierigen Zeit auf Unterstützung zählen können - ganz gleich, ob vor Ort in der Einrichtung oder aus der Ferne. Die Herzogin von Cambridge war das letzte Mal im Jahr 2012 zu Besuch im "Clouds House" und versprach, sobald es erlaubt sei, wolle sie wieder persönlich vorbeikommen.

Videobotschaften wegen Corona

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Herzogin Kate in der Corona-Krise zu Wort meldet. Anfang des Monats dankten sie und ihr Ehemann Prinz William Ersthelfern in Australien für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit einer kurzen Videobotschaft feierten sie am "Thank a First Responder Day" (etwa: "Tag des Danks an Ersthelfer") den oftmals selbstlosen Einsatz der Kräfte.

William erinnerte in dem Clip unter anderem an die verheerenden Buschbrände in Australien. Die gesamte Welt habe die Anstrengungen der Feuerwehrmänner und -frauen damals verfolgt "und wir waren zutiefst von dem berührt, was wir gesehen haben", hieß es. Am "Thank a First Responder Day" verdienten alle Helfer darum "ein riesiges Dankeschön", erklärte Kate weiter, ehe William mit den Worte schloss: "Sie sollten ungeheuer stolz auf alles sein, was Sie tun, und wir senden unsere besten Wünsche an Sie alle und an Ihre Familien."