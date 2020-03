Bill Kaulitz kämpft wie so viele andere gerade in der selbstgewählten Quarantäne gegen die Langeweile. Nachdem er neulich Masturbation als Zeitvertreib vorschlug, hat er sich nun fürs Tanzen entschieden. Zwillingsbruder Tom ist auch dabei. Doch wo steckt Heidi Klum?

Zuletzt machte Bill Kaulitz mit dem Aufruf Schlagzeilen, sich in der Quarantäne durch Selbstbefriedigung ein wenig die Zeit zu vertreiben. Es wird ja sonst auch schnell langweilig. Das allein reicht aber wohl dann doch nicht, um die Stunden in der Isolation rumzukriegen, und so hat sich der 30-Jährige jetzt einen TikTok-Account zugelegt.

Mithilfe der App kann man lustige Lip-Sync-Videos drehen, also Clips, in denen man zu selbstgewählter Musik tanzt und die Lippen bewegt. Gerade bei jungen Menschen ist das ein riesiger Hit. Nun also ist auch Bill Kaulitz mit einem Profil bei TikTok am Start und hat auch gleich noch seinen Zwillingsbruder Tom dazu animiert, beim Premieren-Video mitzumachen.

"Liebe aus der Quarantäne"

So sieht man die zwei in Schwarzweiß zum Song "Supalonely" von BENEE feat. Gus Dapperton eine einstudierte Choreographie vorführen. Und sie haben dabei ganz offensichtlich eine Menge Spaß. Bill kommentiert das Ganze mit: "Senden Liebe aus der Quarantäne."

Auch seine Schwägerin Heidi Klum hat den Clip natürlich geteilt. "Das hat mir buchstäblich den Tag gerettet", schreibt die 46-Jährige dazu begeistert und beteuert einmal mehr ihre Gefühle für die Brüder, insbesondere natürlich für Ehemann Tom: "Ich verliebe mich jeden Tag mehr", heißt es da.

Klum selbst verbringt die Zeit derweil offenbar lieber im Bett. Auf einem von ihr geposteten Foto kann man sie mit ihrer ganzen Rasselbande in selbigem sehen, allerdings ziehen sich die drei Kids und ihre Mutter die Bettdecke so weit über das Gesicht, dass nur die Augen und Haarschöpfe zu erkennen sind. Auch an dieser Stelle verteilt Klum große Emotionen und rote Emoji-Herzen: "Ich liebe euch so sehr", heißt es in dem Text zum Bild. Aber Liebe und die Familie sind in Zeiten wie diesen ja auch wirklich das Wichtigste überhaupt.