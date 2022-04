Seit mehreren Monaten sind Kim Kardashian und Pete Davidson bereits ein Paar. Und offenbar wird es ernster zwischen den beiden. So soll die Reality-TV-Darstellerin nun nicht nur seine Großeltern kennengelernt haben. Insidern zufolge will sie ihm auch ihre Kinder präsentieren.

Was lange Zeit ein Gerücht war, ist mittlerweile nicht nur längst bestätigt, sondern offenbar auch schon sehr ernst: die Beziehung zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson. Die Reality-TV-Darstellerin und der Comedian lernten sich im vergangenen Oktober kennen, als sie einen Gastauftritt in der legendären Comedy-Sendung "Saturday Night Live" hatte, in der Davidson mitwirkt.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll die 41-Jährige nun auch schon die Familie ihres Freundes kennengelernt haben. Demnach habe sie Davidson nach New York City begleitet, wo dieser derzeit einen neuen Film dreht. Während der gemeinsamen Zeit im Big Apple hätte das Paar einen Abstecher nach Staten Island gemacht, wo Davidson ursprünglich herkommt. Dort habe sie seine Großeltern kennengelernt, mit denen sie sich auf Anhieb verstanden habe.

Er soll ihre Kinder kennenlernen

Auch der 28-Jährige hat schon einige von Kardashians Verwandten kennengelernt, darunter ihre Mutter Kris Jenner und ihre Schwestern Kourtney und Khloé. Wie eine ihr nahestehende Quelle gegenüber "E! News" verraten haben soll, will die Unternehmerin ihm auch bald ihre vier Kinder vorstellen, die sie mit Noch-Ehemann Kanye West hat. "Kim freut sich darauf, ihn mehr in ihr Leben zu integrieren", heißt es. Bislang habe sie sich aus Respekt vor dem Rapper noch zurückgehalten, Davidson zu sich nach Hause einzuladen. Der 44-Jährige leidet an einer bipolaren Störung und hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder abfällig über den neuen Freund seiner Ex geäußert.

Doch davon lassen sich Kardashian und Davidson nicht abhalten - im Gegenteil. In der "Ellen DeGeneres Show" zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin kürzlich überglücklich über ihre neue Beziehung. "Oh mein Gott, wir sind so süß", schwärmte sie, als gemeinsame Bilder für das Publikum eingeblendet wurden.

Mit Davidson habe sie ihr Glück gefunden, sagte Kardashian weiter. Sie sprach auch über seine Vorliebe für Tätowierungen und dass er ihr mehrere gewidmet habe. Ihre liebstes Tattoo sei der Spruch "Mein Mädchen ist eine Anwältin" auf seiner Schulter. Kardashian hatte kürzlich ihr Jura-Examen abgelegt. Außerdem habe er auch ihren Vornamen als Brandzeichen auf seiner Brust, verriet sie.