Zum zweiten Mal in Folge unterstützt Kim Kardashian ihren Ex Kanye West, indem sie eine Album-Release-Party des Rappers besucht. Nicht nur das: Erneut laufen die beiden im Partnerlook auf.

Erneut hat Kim Kardashian mit den vier gemeinsamen Kindern eine Release-Party zu Kanye Wests neuem Album "Donda" - benannt nach Wests verstorbener Mutter - besucht, wie unter anderem das US-Promiportal "TMZ" berichtet. Trotz Scheidung scheinen die beiden Stars noch bestens miteinander auszukommen.

Zu dem Event in Atlanta kam Kim Kardashian offenbar auch erneut im Partnerlook mit ihrem Ex. Beide präsentierten Medienberichten zufolge komplett schwarze Kleidung. Kardashian und die vier Kinder sollen dabei Outfits von Balenciaga getragen haben. Die 40-Jährige zeigte sich angeblich in einem enganliegenden Catsuit bei der Veranstaltung.

Schon vor zwei Wochen waren Kardashian und die Kinder bei einer Album-Release-Party von Kanye West dabei. Das Ex-Paar war ganz in rot gekleidet. Dass sie sich jetzt erneut gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, macht den Fans offenbar Hoffnung. Auf Twitter fragen die User bereits, ob die beiden wieder zusammenkommen. Viele Fans loben auch die Unterstützung, die Kardashian ihrem Ex bietet.

Kein Zeichen der Annäherung

Zumindest scheint die Reality-TV-Darstellerin noch nicht genug davon zu haben, ihren Ex bei seinen teilweise seltsamen Vorhaben zu unterstützen. Der Rapper lebt seit mehreren Wochen in einem kleinen Zimmer in dem Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, in dem er die beiden Release-Partys feierte. Er möchte es erst verlassen, wenn sein zehntes Studioalbum veröffentlicht wird. Das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum war der 23. Juli.

"TMZ" berichtet unter Berufung auf Insider allerdings, dass die Besuche der Album-Partys kein Zeichen dafür seien, dass Kim und Kanye wieder zusammenkämen. Die Scheidung soll wie geplant über die Bühne gehen, der Zusammenhalt der Familie bleibe aber stark. Der Rapper soll außerdem mit dem Model Irina Shayk liiert sein. Beide wurden kürzlich zusammen im Frankreich-Urlaub gesichtet.

Kim Kardashian hatte im Februar offiziell die Scheidung von Kanye West eingereicht. Die beiden hatten 2014 geheiratet und sind Eltern von zwei Töchtern, North (8) und Chicago (3) sowie von zwei Söhnen: Saint (5) und Psalm (2).