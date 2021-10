Sie entsprechen voll und ganz dem Klischee der Liebe zwischen der Schönen und dem Biest. Doch anscheinend haben sich Kourtney Kardashian und Travis Barker ja wirklich gesucht und gefunden. Dafür spricht zumindest, dass sie sich nun wohl sogar verlobt haben.

Dass die Frage "Willst du meine Frau werden?" im Kardashian-Clan nicht mal eben so am Küchentisch gestellt wird, ist ja wohl klar. Und so fiel der Antrag, den Kourtney Kardashian nun offenbar bekommen hat, dann auch eher pompös aus.

Wir sehen ein riesiges Meer aus roten Rosen. Das jedoch nicht etwa irgendwo in einem lauschigen Garten, sondern in Form von Schnittblumen an einem Strand. Um das romantische Ambiente perfekt zu machen, flackern drumherum noch viele weiße Kerzen.

Derjenige, der das Floristik-Fachgeschäft seines Vertrauens vermutlich sehr glücklich gemacht hat, ist Travis Barker, seines Zeichens Drummer der Rock-Band Blink-182 und seit einigen Monaten der offizielle Lebensgefährte von Kourtney Kardashian. Jedenfalls sind er und seine Herzdame Arm in Arm inmitten der Aufnahmen von dem Blumenmeer zu sehen, die die 42-Jährige auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat.

"Für immer", schrieb Kourtney Kardashian kurz und knapp dazu. Doch dies reicht aus, um mit Fug und Recht anzunehmen, dass sie nun verlobt ist.

Verräterische Glückwünsche

Dafür sprechen auch die Glückwünsche, die das Paar erreichen. Kourtneys Schwester Kim Kardashian etwa hinterließ drei Emojis eines Verlobungsrings in der Kommentarspalte zu dem Post.

Barkers jüngste Tochter Alabama wiederum schrieb in ihrer eigenen Instagram-Story: "Ich freue mich so für euch. Ich liebe euch beide." Dazu veröffentlichte sie Fotos von einem ebenfalls mit Rosen dekorierten Tisch und einen weiteren Schnappschuss von Barker und Kourtney Kardashian. Auf diesem drückt der Musiker seiner Angebeteten einen Kuss auf die Wange, während an ihrem Finger ein funkelnder Klunker zu sehen ist.

Die Reality-TV-Darstellerin und der Rock-Star hatten ihre Beziehung im Februar öffentlich gemacht. Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick hat Kourtney Kardashian drei Kinder - die Söhne Mason (11) und Reign (6) sowie Tochter Penelope (9). Barker bekam mit seiner heutigen Ex-Frau Shanna Moakler zwei Kinder - neben Alabama (15) auch Sohn Landon (17). Zudem ist er der Stiefvater von Atiana (22), die Moakler bereits mit in die Ehe eingebracht hatte.