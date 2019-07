Sie müssen jetzt ganz stark sein. Allen Gerüchten zum Trotz sind Lady Gaga und Bradley Cooper offenbar doch nicht das neue Hollywood-Traumpaar. Neue Fotos zeigen die Sängerin in einer eindeutigen Situation mit einem anderen Mann.

So sehr hatten ihre Fans darauf gehofft, dass an der Liebesbeziehung zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper etwas dran ist. Nach Coopers Trennung von Topmodel Irina Shayk sollte die Sängerin sogar bereits bei ihm eingezogen sein. Und nun das. Neue Paparazzifotos belegen, dass die 33-Jährige unübersehbar ein Faible für einen ganz anderen Typen hat.

Der Mann, den sie auf diesen Bildern knutscht, ist nämlich ganz eindeutig nicht ihr "A Star Is Born"-Kollege. Bei dem bislang Unbekannten handelt es sich vielmehr um Dan Horton, den Toningenieur von Lady Gaga. Gemeinsam wurden die zwei beim Brunchen in Los Angeles gesichtet und abgelichtet.

Immer wieder Küsse

Auf einem der Fotos, die dem US-Magazin "People" vorliegen, beugt sie sich zu ihm hinunter, um ihn zu küssen. Nach einem Angestelltenverhältnis oder einer Freundschaft sieht das nicht aus. Augenzeugen berichten laut "People" außerdem, dass die zwei sehr glücklich und vertraut miteinander wirkten und sich im Laufe ihrer Unterhaltung immer wieder küssten.

Dabei wird doch schon seit Monaten über eine Beziehung Lady Gaga und Bradley Cooper spekuliert. Zuletzt hieß es sogar, die Sängerin sei bereits in sein Haus in New York eingezogen. Die Gerüchte hielten sich tapfer, seit sich die beiden Stars bei der Oscar-Verleihung im Februar während ihrer Performance des preisgekrönten "A Star Is Born"-Songs "Shallow" tief in die Augen blickten. Als dann die Trennung Coopers von Irina Shayk bekannt wurde, war das weiteres Wasser auf die Mühlen der liebeshungrigen Fans.

Gaga selbst hatte eine Liebesbeziehung zu Cooper in Interviews immer wieder bestritten. Doch so recht wollte ihr niemand glauben. Nun sieht es ganz so aus, als habe sie diesbezüglich die Wahrheit gesagt.