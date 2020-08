Schon vor einer Weile macht Lady Gaga ihre psychischen Probleme öffentlich. In einem Interview spricht sie jetzt über die Notwendigkeit, regelmäßig ein Medikament gegen schizophrene Psychosen einzunehmen. Sogar einen Song hat sie dem Mittel gewidmet.

Anfang des Jahres erzählt Lady Gaga Talkmasterin Ophra Winfrey von einem traumatischen Erlebnis. Mit 19 Jahren sei sie mehrfach vergewaltigt worden, mit schweren psychischen Folgen. Seither leide sie unter einer Art posttraumatischer Belastungsstörung, wie sie damals erklärte. "Ich hatte niemanden, der mir half, ich hatte keinen Therapeuten, ich hatte keinen Psychiater, ich hatte keinen Arzt, der mir da durchhalf", sagt sie.

In einem Interview mit "Apple Musics Beats 1'" verrät sie jetzt weitere Details zu ihrem psychischen Gesundheitszustand und dass sie regelmäßig ein Mittel einnehmen müsse. "Ich habe für 'Chromatica' einen Song namens '911' geschrieben, in dem es um ein Medikament geht. Ich muss Psychopharmaka nehmen, weil ich nicht immer kontrollieren kann, was mein Gehirn tut." Das Medikament helfe bei schizophrenen Psychosen: "Ich weiß, dass ich psychische Probleme habe und dass sie mich manchmal als Mensch funktionsunfähig machen können."

Minutenlange Blackouts

Und sie fährt fort: "Ich begann, festzustellen, dass ich in den leeren Raum starrte und sekunden- oder minutenlange Blackouts hatte. Ich sah Bilder von Dingen, die mir Angst bereiteten, Erlebnisse, die viele Jahre in meinem Gehirn vergraben waren, weil mein Hirn mich beschützten wollte." Eben das seien Folgen der posttraumatischen Belastungsstörung, ausgelöst durch die Vergewaltigung. Wer ihr das damals antat, darüber spricht sie nicht öffentlich, um das Ganze nicht noch einmal durchleben zu müssen, wie sie Winfrey schon seinerzeit erklärte.

Unterstützung erfährt Stefani Germanotta, wie Gaga gebürtig heißt, nun wohl von dem neuen Mann in ihrem Leben. Mit Michael Polansky scheint sie ihren Mr. Right gefunden zu haben. In der US-amerikanischen TV-Sendung "Morning Joe" nannte sie ihn im April "die Liebe meines Lebens". Die Musikerin und der 40-jährige Unternehmer machten ihre Beziehung Anfang des Jahres öffentlich. Kennengelernt haben sollen sie sich Ende 2019.