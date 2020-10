Eigentlich versorgt Laura Müller ihre Fans täglich mit Aufnahmen aus ihrem Alltag mit "Schatzi" Michael Wendler. Doch seit dieser mit bizarren Aussagen für Aufsehen sorgt, ist es ungewöhnlich still um die Influencerin geworden. Nun meldet sie sich mit einem kurzen Video zurück.

Nachdem am Sonntag auf Adeline Norbergs Instagram-Kanal eine Nachricht in einer Story aufgetaucht war - "Hey Leute, mir geht es wirklich bestens! Macht euch keine Sorgen! Bitte hört auf mit dem Spam! Ok? Danke!", schrieb Michael Wendlers Tochter -, ist nun auch wieder eine Story auf Laura Müllers Account zu finden.

Der Miniclip zeigt einen kurzen Schwenk über den Pool in Florida. Von der 20-jährigen Ehefrau des Schlagersängers ist in dieser Story allerdings nichts zu sehen oder zu hören.

All jene, die sich wegen Wendlers überraschendem Ausstieg aus der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury nebst Verschwörungstheorien Sorgen um die heutige Frau Norberg gemacht haben, dürfte das noch lange nicht beruhigen. Denn für gewöhnlich inszeniert sich die Influencerin mit inzwischen knapp 600.000 Follower in den sozialen Medien gern selbst oder präsentiert regelmäßig die Produkte ihrer Werbepartner. Von beidem derzeit keine Spur.

Wendler meldet Follower-Update

Die Supermarkt-Kette Kaufland hat die Zusammenarbeit mit dem Paar ebenfalls beendet. Ein kürzlich veröffentlichter Werbeclip wurde bereits aus dem Netz genommen. Auch die von Robert Geiss gegründete Bekleidungsmarke Uncle Sam will nicht mehr mit dem Wendler zusammenarbeiten. Laut Medienberichten fordert das Unternehmen nun 250.000 Euro für einen Werbedeal zurück.

Schlagersänger Wendler selbst gab unterdessen ein Update über seine Followerzahl bei dem Messengerdienst, zu dem er vor wenigen Tagen gewechselt war. In den meisten Kommentaren seiner (Ex-)Fans ist viel Kritik an dem 48-Jährigen zu lesen. So schreibt einer in Bezug auf dessen Telegram-Account: "In dem keine einzigen Beiträge von dir sind, sondern schlicht und ergreifend Weiterleitungen von Atilla Hildmann, Eva Herrmann und Oliver Janich. Und die haben eine Argumentationslogik, die echt auf einem Level ist, wo ich mir an den Kopf packe."

Michael Norberg, wie er seit der Hochzeit mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg heißt, und Laura Müller haben am 19. Juni 2020 in den USA standesamtlich geheiratet. Sie leben in Florida. Ihre kirchliche Trauung hätte eigentlich bei RTL übertragen werden sollen. Nach dem Zerwürfnis mit dem Sender wurde das TV-Event jedoch abgeblasen. Der Sender distanzierte sich deutlich von Wendlers Aussagen und teilte mit, juristische Schritte gegen ihn prüfen zu wollen.