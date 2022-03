Ned Eisenberg (links) in seiner Rolle als Strafverteidiger in "Law & Order". Daneben die Schauspieler Rita Wilson und Sterling Beaumon.

Im Laufe seiner Karriere wirkt Ned Eisenberg in zahlreichen Serien wie "Der Equalizer", "Mare of Eastown" oder "Blacklist" mit. Seine bekannteste Rolle ist jedoch die des Strafverteidigers Roger Kressler in "Law & Order". Nun ist der Schauspieler mit 65 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Ned Eisenberg ist tot. Er verstarb am Sonntag im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in New York an seiner Krebserkrankung. Das bestätigten seine Sprecher dem "People"-Magazin. Der "Law & Order"-Star habe demnach unter zweierlei Krebsarten gelitten: einem Gallenblasenkarzinom und einem Augenmelanom. In der Erklärung seiner Frau Patricia heißt es, dass ihr Ehemann "tapfer gegen seine beiden Krebsdiagnosen gekämpft" habe.

"Wie Ned gesagt hätte, wurde er von zwei sehr seltenen Mördern angegriffen". Dennoch habe er zwei Jahre lang weiterhin im Showgeschäft gearbeitet. Damit habe Eisenberg sicherstellen wollen, "dass seine Krankenversicherung für ihn und seine Familie" bestehen bleibe. Neben seiner Frau hinterlässt Eisenberg auch den gemeinsamen Sohn Lino.

Sein Freund und ehemaliger Manager Craig Dorfman sagte gegenüber "People", dass Eisenberg "einer der nettesten und talentiertesten Schauspieler war, mit denen ich je gearbeitet habe". "Er wird vermisst werden", fügte er hinzu.

Der gebürtige New Yorker hatte seine erste Hauptrolle in dem Film "Key Exchange" im Jahre 1985. Im weiteren Verlauf seiner Karriere machte er sich am Broadway einen Namen und spielte in zahlreichen Serien wie "Der Equalizer", "Mare of Eastown", "Blacklist" oder auch "Miami Vice" mit. Seine bekannteste Rolle war seit 1997 die des Strafverteidigers Roger Kressler in der NBC-Serie "Law & Order".