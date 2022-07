Lange steht kein Lied mehr so in der Kritik wie "Layla". Doch trotz seines sexistischen Texts ist der Ballermann-Hit so beliebt, dass er die deutschen Charts seit Wochen anführt. Nun wird er sogar zum offiziellen Sommerhit gekürt.

Die Diskussion um den Song "Layla" von DJ Robin & Schürze reißt nicht ab. An seiner Beliebtheit scheint sich trotz der Sexismus-Debatte aber nichts zu ändern. Denn der Ballermann-Hit ist nun sogar der offizielle Sommerhit, wie GfK Entertainment in einer Mitteilung schreibt.

"Wir sehen, dass 'Layla' in den Nachrichten und sozialen Medien aktuell so kontrovers diskutiert wird wie kaum ein anderer Song", wird Mathias Giloth, Managing Director GfK Entertainment, zitiert. Aufgabe der Offiziellen Deutschen Charts sei es jedoch, "Trends und Entwicklungen im Musikmarkt neutral und transparent darzustellen". Dazu gehöre auch die Ermittlung des offiziellen Sommerhits. "Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild", so Giloth weiter.

Seit fünf Wochen steht der umstrittene Song an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Aller Voraussicht nach wird der Mallorca-Hit kommenden Freitag wieder auf Platz eins landen. Auch in den Nachbarländern wird "Layla" offenbar rauf und runter gehört: In Österreich steht die Single seit vier Wochen an der Spitze, in der Schweiz immerhin seit knapp einer Woche.

"Schöner, jünger, geiler"

Der bestens zum Mitgrölen geeignete Ohrwurm dreht sich um eine "Puffmama", die "schöner, jünger, geiler" sei. In Würzburg, Düsseldorf und später auch anderen Städten wurde "Layla" von Volksfesten verbannt. Es entzündete sich deshalb an dem Song auch eine Debatte über Kunstfreiheit und angebliche Zensur.

Die Macher der Nummer hingegen freut es, denn selten bekam eine ihrer Produktionen derartig viel Aufmerksamkeit. "Ich wache jeden Morgen auf und denke: Schade, das hab ich wohl nur geträumt! Und dann fang ich an zu grinsen!", sagt DJ Robin. Schürze erklärt: "Ich hab bestimmt Hundert Leuten gesagt, dass sie mich mal kneifen sollen. Mein ganzer Körper hat mittlerweile blaue Flecken. Alles unfassbar für mich!"

"Auch für uns als Label geht ein Traum in Erfüllung", sagen Dominik de Leon und Ikke Hüftgold vom Label Summerfield Records, bei dem "Layla" erschienen ist. "Der Partyschlager hat es einfach auch mal verdient, ganz oben zu stehen!" Im Gespräch mit "t-online" hatte Matthias Distel, wie Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, bereits kürzlich gesagt: "Der Song ist an sich überhaupt kein schlimmer Song. Es ist nur die Frage: Wie interpretiert man das? Jeder zweite Ballermann-Songtext hat irgendwie Brüste, Knackärsche oder die 20 Zentimeter vom kleinen Peter versteckt. Das ist aber eine Art Satire. Das ist ein humorvoller Umgang mit Sexualität."