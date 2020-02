Seit Mitte Januar ist bekannt, dass Lena Gercke schwanger ist. Seither liefert sie immer wieder neue Fotos, auf denen die Babykugel nicht zu übersehen ist. Auch für ihre neuestes Bild des Bäuchleins hagelt es wieder Komplimente, auch wenn sie selbst etwas nachdenklich wirkt.

Vor etwas mehr als einem Monat machte Lena Gercke öffentlich, was einige Fans bereits ahnten. Die 31-Jährige ist schwanger, und sie und ihr Freund freuen sich riesig auf ihr erstes Baby.

Doch gibt es offenbar trotz all der Vorfreude auch mal nachdenkliche Tage im Leben der Blondine. Das jedenfalls lässt ihr aktueller Instagram-Post vermuten.

Auf dem Foto sieht man Model und Moderatorin Gercke auf einer Eckbank neben mehreren Taschen sitzend. Durch die Fenster hinter ihr sind Palmen zu erkennen, denn sie befindet sich gerade in Kalifornien. Gercke trägt ein Ensemble aus Blazer und Rolli in Beige. Leicht lächelnd schaut sie links aus dem Bild heraus und schreibt dazu: "Dankbar für jene, die mich zum Lachen bringen, wenn es schwierig ist, auch nur zu lächeln."

"Schön, dich so zu sehen"

Ob sich Gercke mit diesem Satz auf ihre Schwangerschaft bezieht und womöglich mit dem einen oder anderen Problem in dieser Zeit zu kämpfen hat, lässt sie offen. Doch in den Kommentaren erfährt sie viel Zuspruch von Fans und Kollegen. Moderatorin Janine Ullmann findet, dass Gerckes Bauch der "schönste Babybauch der Welt" sei. Influencer und Bonnie-Strange-Ex Bobby Lies sendet ein Emoji mit Herzchen in den Augen, und Sängerin Yvonne Catterfeld meint: "Schön, dich so zu sehen!"

Am 12. Januar gab Gercke ihre Schwangerschaft ebenfalls mit einem Foto bei Instagram bekannt. Darauf trug sie im Schnee stehend ein enges schwarzes Kleid, unter dem der Babybauch bereits deutlich zu erkennen war, und markierte ihren Freund Dustin Schöne. Der postete auf seinem Instagram-Account dasselbe Foto und schrieb dazu: "You and me = 3" samt Herz-Emoji.

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin machte ihre Liebe zu dem Werbefilmregisseur im April 2019 öffentlich. Damals lud sie ein Foto hoch, das sie in inniger Umarmung mit dem 33-Jährigen zeigte.