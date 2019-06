Mit Donald Trump hat Madonna so ihre Probleme. Anders sieht es aus, wenn es um Angela Merkel geht. Für die deutsche Regierungschefin ist die Sängerin voll des Lobes. Ob sie wohl auch sonst gerade über Deutschland ins Schwärmen geraten würde? Schließlich wird es hier gerade nicht leicht gemacht.

Madonna hat sich als Anhängerin von Angela Merkel geoutet. Im Interview mit der "Zeit" erklärt die 60-Jährige: "Ich mag sie." Und sie ergänzt: "Sie ist eine gute Regierungschefin. Sie haben Glück."

Ganz anders fällt dagegen Madonnas Urteil über US-Präsident Donald Trump aus, dessen langjährige Gegnerin sie ist. Mehrfach hat sie bereits gegen die Politik des Republikaners protestiert. Anfang Juni sagte sie in einem Interview mit der "New York Times", Trump habe "einen schwachen Charakter" und überkompensiere seine Unsicherheit.

Die Abneigung beruht dabei auf Gegenseitigkeit. So bezeichnete Trump die Pop-Queen 2017 etwa als "ekelhaft" und "eine Schande für unser Land".

"Madame X" nur Platz 5 in Deutschland

Mit einiger Abneigung muss Madonna - trotz ihrer Zustimmung zu Merkel - derzeit auch in Deutschland zurechtkommen. So stieß ihr missglückter Auftritt im Finale des Eurovision Song Contests (ESC) im Mai in Tel Aviv nicht zuletzt hier auf harsche Kritik.

Doch auch Madonnas neues Album "Madame X", auf dem sie in ein Alter Ego mit verschiedenen Gesichtern schlüpft, hat es in Deutschland schwer. So schaffte es das vor knapp zwei Wochen veröffentlichte Werk hierzulande lediglich auf Platz 5 der Charts. Für einen erfolgsverwöhnten Superstar wie Madonna, bei dem die Topposition eigentlich gesetzt ist, ein Schlag ins Kontor.

Wesentlich besser lief es für Madonna dagegen in ihrer US-amerikanischen Heimat. Hier schoss "Madame X" standesgemäß von 0 auf 1. Aber dafür haben die USA halt auch Donald Trump. Wer wollte da schon tauschen?