Seit den 90er-Jahren steht Larry Rudolph in den Diensten von Britney Spears. Doch nach zwei Jahren ohne Kontakt verlässt der Manager seinen Posten nun. Er sei "unglaublich stolz" auf das, was er mit der Sängerin erreicht habe, schreibt er in einem Brief.

Der langjährige Manager von Britney Spears ist von seinen Aufgaben zurückgetreten. Larry Rudolph, der die Sängerin seit den 90er-Jahren vertreten hat, soll seine Dienste nicht länger für nötig halten, berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Das Drama rund um die Vormundschaft des Popstars geht unterdessen wohl weiter.

Rudolph teilte die Entscheidung über seinen Rückzug demnach in einem Brief mit. Darin schreibt der Manager laut "Deadline", es sei über zweieinhalb Jahre her, dass er das letzte Mal mit Britney gesprochen habe. Zu diesem Zeitpunkt habe die Sängerin ihm mitgeteilt, "dass sie eine unbefristete Arbeitspause einlegen möchte", so Rudolph. Nun sei ihm bewusst geworden, "dass Britney ihre Absicht geäußert hatte, sich offiziell zur Ruhe zu setzen".

"Wie Sie wissen, war ich nie Teil der Vormundschaft oder ihrer Entscheidungen, daher bin ich in viele dieser Details nicht eingeweiht. Ich wurde ursprünglich auf Britneys Bitte hin eingestellt, um ihr beim Management zu helfen und sie bei ihrer Karriere zu unterstützen. Und als ihr Manager glaube ich, dass es in Britneys Interesse ist, aus ihrem Team auszuscheiden, da meine professionellen Dienste nicht mehr benötigt werden", fügte er hinzu.

"Missbrauch" durch Manager und Vater

Rudolph erklärte zudem, dass er "immer unglaublich stolz auf das sein wird, was wir in unseren 25 gemeinsamen Jahren erreicht haben. Er wünsche der Sängerin "alle Gesundheit und alles Glück der Welt" und werde "für sie da sein, wenn sie mich jemals wieder braucht, so wie ich es immer war".

Britney Spears steht nach psychischen Zusammenbrüchen seit 13 Jahren unter Vormundschaft. Ende Juni gab die Sängerin vor einem Gericht in Los Angeles ein Statement ab, in dem sie diese als "Missbrauch" bezeichnete und erklärte, sie fühle sich insbesondere von ihrem Vater Jamie Spears, ihrer Familie und von Managern ausgenutzt. Sie werde von allen kontrolliert und sei teilweise zu Auftritten gezwungen worden.

Spears zufolge werden ihre Finanzen, ihre Karriere, ihr Privatleben und sogar die Entscheidung über weitere Kinder kontrolliert. Sie behauptete unter anderem, dass sie ihre Spirale nicht von einem Arzt entfernen lassen dürfe und gegen ihren Willen medikamentiert worden sei. Jamie Spears soll inzwischen gefordert haben, dass die Behauptungen seiner Tochter untersucht werden.