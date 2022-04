In der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" spielt Rio Hackford den Droiden IG-11. Auch für Rollen in vielen weiteren Filmen und Serien ist der Stiefsohn von Helen Mirren bekannt. Nun ist Hackford tot. Er wurde nur 52 Jahre alt.

Trauer um den Schauspieler und Clubbesitzer Rio Hackford. Er starb laut US-Branchenportal "Variety" bereits am Donnerstag im kalifornischen Huntington Beach. Hackford wurde nur 52 Jahre alt. "Variety" berichtet unter Berufung auf den Bruder des Verstorbenen, Alex Hackford, der TV-Star sei nach einer Krankheit gestorben. Um welche Krankheit es sich dabei handelte, wurde nicht bekannt.

Rio Hackford war der Sohn des Filmregisseurs und Filmproduzenten Taylor Hackford. Der zweifache Emmy-Preisträger ist seit 1997 mit der britischen Schauspielerin Helen Mirren verheiratet. Damit war Rio Hackford Mirrens Stiefsohn. Die 76-Jährige, die für ihre Rolle als Elisabeth II. im historischen Drama "The Queen" 2007 mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichent wurde, postete auf Instagram ein Foto von Hackford und schrieb dazu "El Rio".

"Er war ein großer Magnet für kreative Menschen, mit einem Zelig-ähnlichen Weg, der aus einer Biographie einen Seitenwender machen konnte. Er liebte die Alchemie von Persönlichkeiten und Talenten - und war in dieser Hinsicht einer der großen Vermittler", wird sein Freund D.V. DeVincentis bei "Variety" zitiert.

Hackford war unter anderem in "Pretty Woman" zu sehen

Bekannt war Hackford aus Filmen und Fernsehsendungen wie "Jonah Hex", "Swingers", "Treme" oder "Star Wars: The Mandalorian". Außerdem besaß er dem Bericht zufolge Clubs in New Orleans, San Francisco und Los Angeles, die ein beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsort für Künstler sind. Zudem drehte er Musikvideos.

In "The Mandalorian" war er der Darsteller des Droiden IG-11, der von Taika Waititi gesprochen wurde. In der Serie "Pam & Tommy" spielte er zudem zuletzt einen Manager. Hackford hatte auch kleine Auftritte in Filmen wie "Pretty Woman" oder "Strange Days". Rio Hackford hinterlässt laut "Variety" seine Ehefrau, die Musikerin Libby Grace, zwei Kinder, seinen Bruder Alex sowie seinen Vater und Stiefmutter Helen Mirren.