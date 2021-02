Musikalisch hat sie schon immer einiges getrennt. Während er vor allem in Hip-Hop-Gefilden zu Hause ist, versucht sie sich als eine weibliche Version von Rammstein. Privat hingegen verband Marteria und Jadu die Liebe. Doch auch das ist schon seit zwei Jahren vorbei.

Rapper Marteria und seine Ehefrau, Musikerin Jadu, sind kein Liebespaar mehr. Das gaben sie mit einem "kurzen Statement" via Instagram bekannt.

So schrieb die 32-Jährige auf ihrem Account: "Zecke und ich sind seit zwei Jahren nicht mehr zusammen, und die Liebe hat sich zu einer Freundschaft entwickelt." Zudem fügte sie an: "Wir gehen noch immer per Videochat zusammen auf Hecht oder gehen feiern, wie hier auf diesem Bild, entstanden auf einer legendären Fetisch-Party von Graf Vincent von Schlippenbach (als man noch durfte)."

Zu sehen ist ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden: Sie blickt ihn an, während der 38-Jährige mit hochgestreckten Armen in die Kamera schaut. Mit "auf Hecht gehen" umschreibt Jadu die gemeinsame Leidenschaft des Ex-Paares für das Angeln. Sie schätze daran vor allem "die Ruhe und die Flucht in die Natur", verriet sie Anfang 2019 ntv.de in einem Interview.

Auch der Hashtag "Ziemlich beste Freunde", mit dem die Sängerin ihren Post versehen hat, spricht Bände. Und was sagt Marteria dazu? Er kommentierte die Nachricht mit einem roten Herz.

Seit 2015 verheiratet

Marten Laciny, so Marterias bürgerlicher Name, und Jadula Freydank, wie Jadu vollständig heißt, sind seit 2015 verheiratet. Ihre Verlobung feierten sie seinerzeit bei einem Konzert von Bushido.

Marteria, der auch als Marsimoto bekannt ist, begann seine musikalische Karriere nach der Jahrtausendwende. Seit 2010 veröffentlichte er sieben Alben, die alle den Sprung in die deutschen Top Ten schafften. Zudem ist er auch als Produzent und Komponist für andere Künstler tätig. Einen Nummer-1-Hit landete er gemeinsam mit Yasha und Miss Platnum mit dem Song "Lila Wolken".

Jadu veröffentlichte 2019 ihr Debütalbum "Nachricht vom Feind", auf dem sie rockige Töne anschlägt. Ihr Sound legt Vergleiche mit Rammstein nahe. Tatsächlich spielte sie auch während der Solo-Tournee von Rammstein-Frontmann Till Lindemann Anfang 2020 im Vorprogramm.