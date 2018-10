Unterhaltung

Noch mehr kiffen geht kaum: Miley Cyrus' kleine Schwester treibt es wild

Die meisten 18-Jährigen kaufen Gras in kleinen Tütchen, Noah Cyrus hat gleich mehrere Säcke voll. Die kleine Schwester von Miley Cyrus macht aus ihrem Drogenkonsum kein Geheimnis.

Schon klar, wenn man im Rampenlicht aufwächst und früh selbst als Künstlerin Erfolge feiert, verläuft das Leben eben etwas anders als bei gewöhnlichen Teenagern. Doch das, was Noah Cyrus da auf Tour abzieht, ist noch einmal eine ganze Nummer wilder als erwartet.

Derzeit ist die 18-Jährige auf Tour. Über ihren Instagram-Account informiert sie ihre Fans nicht nur über ihre Auftritte, sondern propagiert vor allem eine besonders liberale Auffassung zu Drogenkonsum.

Auf einem Foto posiert Cyrus - so wie es aussieht - mit mehreren Säcken Marihuana. Lässig hat sich die junge Frau aufs Sofa gefläzt, zu ihren Füßen steht eine riesige Bong beklebt mit dem Logo einer Skatermarke, die in der jüngeren Vergangenheit vor allem durch Kooperationen mit Luxuslabels aufgefallen ist.

Kokst sie auch?

Der Berg aus Gras ist nicht das erste öffentliche Drogenbekenntnis von Cyrus. Wenige Tage vorher hatte sie ein kurzes Video veröffentlicht, auf dem sie lasziv über einen Teppich rollt und sich schließlich auf einen am Boden liegenden Spiegel aufstützt, auf dem ein zerknitterter Geldschein liegt, aber eben auch mehrere Lines. Fans vermuten in den Kommentaren, es handle sich um Kokain, doch das Pulver hat eher eine rötliche Farbe. Vielleicht ist der Instagram-Clip auch einfach nur Pose.

Noah Cyrus jedenfalls scheint derzeit an einer Form der Inszenierung Gefallen zu finden, die Miley Cyrus längst abgelegt hat. Vor einer Weile schon erzählte sie, zu ihren wilden Zeiten habe sie immer wieder geträumt, sie würde an einer Überdosis Marihuana sterben. Eigentlich sollte die 25-Jährige also eine dezidierte Meinung zum Drogenkonsum ihrer kleinen Schwester haben. Aber das machen die beiden sicherlich unter sich aus.

Quelle: n-tv.de