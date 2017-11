Unterhaltung

Zum Geburtstag Babybauch?: Miley hat 'ne Plauze

Wir gehen mal davon aus, Miley Cyrus hat es an ihrem 25. Geburtstag ordentlich krachen lassen. Ein Foto aus ihrer Party-Stube lässt das zumindest erahnen. Einige Fans wollen in dem Bild jedoch noch etwas anderes entdeckt haben. Ist das etwa ein Babybauch?

Miley Cyrus dürfte sich an ihrem 25. Geburtstag, den sie am Donnerstag feierte, entspannt zurück gelehnt haben: Trotz oder gerade wegen aller Skandale ist sie heute ein größerer Star als je zuvor, auf ihrem Konto liegen geschätzt ein paar Hundert Millionen Dollar und auch in Sachen Liebe ist bei ihr inzwischen alles picobello. Schließlich ist sie seit mittlerweile knapp zwei Jahren wieder mit ihrem Schatz Liam Hemsworth zusammen. Seit rund einem Jahr sind die beiden auch wieder verlobt.

Da wäre es doch an der Zeit für ein Baby, scheinen einige Fans zu denken. So sorgte ein Schnappschuss, den Cyrus unmittelbar vor ihrem Geburtstag postete, für Spekulationen, die Sängerin könnte schwanger sein. Das Bild zeigt Cyrus in einem Raum, der aussieht, als sei er für eine rauschende Geburtstagssause dekoriert worden. Von der Decke hängen Luftballons in Buchstabenform, die zusammen den Schriftzug "Miley" formen. Auch ein paar Luftschlagen und einiges an Bling-Bling dürfen in dem Zimmer nicht fehlen.

Glückwünsche an Vater Billy Ray

In der Mitte steht Cyrus, nur mit einem grauen T-Shirt bekleidet, dass ihr knapp bis zu den Oberschenkeln reicht. Sie lehnt sich im Stehen derart zurück, dass sich vorne unter dem Shirt ein kleines Bäuchlein abzuzeichnen scheint. "Oh mein Gott, sie ist schwanger", glaubte eine Nutzerin darauf stellvertretend für viele Kommentatoren erkannt zu haben. Manch andere gratulierten Mileys Vater, dem Countrysänger Billy Ray Cyrus, gar schon zu seiner neuen Opa-Rolle.

Doch an den Schwangerschaftsgerüchten ist wohl nichts dran. Das stellte Miley Cyrus höchstselbst via Twitter klar. Dort postete sie das gleiche Bild, um das sich die Spekulationen rankten, erneut, jedoch versehen mit einem schriftlichen Zusatz. "Unverschämtheit!", echauffierte sich die überzeugte Veganerin. Sie sei nicht schwanger, sondern habe lediglich Unmengen ihres veganen Truthahn-Ersatzes in sich hineingeschaufelt.

Das sei Miley zu ihrem Geburtstag doch mal gegönnt. Und alle Fans können aufatmen: Zumindest eine Babypause muss die jetzt 25-Jährige erst einmal nicht einlegen.

Bilderserie Die Cyrus wird erwachsen Von Hannah Montana zur Geili Miley und zurück

Quelle: n-tv.de