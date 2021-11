Henning Krautmacher und Edin Colic: Zwei der drei "Höhner", die derzeit an Corona laborieren.

Die Kölner Band Höhner muss zwei weitere Corona-Fälle wegstecken. Nach Frontmann Henning Krautmacher infizieren sich auch der Gitarrist Edin Colic und Keyboarder Micki Schläger. "So ein Mist", teilt die Band auf Facebook mit. Denn sie steckt mitten in ihrer Weihnachtstour.

Nach Höhner-Sänger Henning Krautmacher haben sich auch zwei weitere Mitglieder der Gruppe mit dem Coronavirus infiziert. Weil "zwei weitere Bandmitglieder positiv getestet wurden und sich zur Zeit in Quarantäne befinden", müsse die Band vier Konzerte absagen. Das hat der Veranstalter Meyer-Konzerte bei Facebook mitgeteilt. Betroffen sind die kommenden Termine der "Höhner Weihnacht"-Tour in Bergheim, Krefeld, Neunkirchen und Trier zwischen dem 30. November und 5. Dezember.

"So ein Mist", schreibt die Band bei Facebook und erklärt, dass Gitarrist Edin Colic und Keyboarder Micki Schläger betroffen sind. "Aber Ede und Micki geht es den Umständen entsprechend gut." Man hoffe, "dass alle schnell wieder gesund werden und wir dann schnellstmöglich wieder starten können".

Erst kürzlich hatten die Höhner Auftritte in Mönchengladbach, Leverkusen, Duisburg und Aachen abgesagt. Der 64-jährige Frontmann Krautmacher war positiv auf das Virus getestet worden, wie auf der Homepage der Band bestätigt worden war. Die Höhner stünden im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und würden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten, hieß es weiter.

Mit Blick auf Krautmachers Gesundheitszustand war ein Sprecher der Band von der "Bild"-Zeitung wie folgt zitiert worden: "Der Geschmackssinn ist nicht betroffen. Er kann süß und sauer bestens unterscheiden. Das ist wichtig für einen begeisterten Koch."

Wie es um die weiteren Termine der Tour steht, ist derzeit nicht bekannt. Für den 8. Dezember steht etwa ein Konzert in Düsseldorf an. Weiter sind nach aktuellem Stand unter anderem Shows in Siegen, Koblenz, Neuss, Wuppertal und Köln geplant.