Rund ein halbes Jahr ist es her, dass sich Lena Meyer-Landrut mit "Strip" musikalisch zurückgemeldet hat. Zur kalten Jahreszeit hat sie den Song nun neu eingekleidet. Zur "Cozy Winter Version" gibt es auch ein intimes Video.

"Baby, strip all your makeup off" ("Baby, leg all dein Make-up ab"), heißt es im Lied "Strip", das Lena Meyer-Landrut Anfang Juni veröffentlicht hat. Gesagt, getan - und so legt die Sängerin nun eine ganz und gar ungeschminkte Version ihres eigentlich fröhlichen Uptempo-Popsongs vor.

"Cozy Winter Version" ("Lauschige Winter-Version") ist das Ganze betitelt. Denn die Akustikballade, zu der das Lied nach seiner Generalüberholung mutiert ist, passt natürlich bestens zur kalten Jahreszeit.

"Es geht darum, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. In Ruhe zu reflektieren und neu zu bewerten, was für einen selbst das Wichtigste ist. Einfach, die Basics neu wertzuschätzen und sich tatsächlich auf das Wesentliche zu konzentrieren", fasst die 30-Jährige ihre Botschaft zur Neuauflage ihres Songs zusammen.

2022 auf Tour

Mittlerweile feierte auch ein nigelnagelneues Video zur "Cozy Winter Version" Premiere. Anders als im Original-Clip sieht man Lena hier nicht durch die Gegend flitzen. Herausgekommen ist vielmehr ein äußerst intimer Clip, in dem die Kamera dreieinhalb Minuten in nächster Nähe auf dem Gesicht der Sängerin verharrt.

Farb- und Schwarzweiß-Sequenzen wechseln sich ab. Lena scheint außer ein paar Schmuckstücken tatsächlich nichts zu tragen. Aber natürlich bekommt man sie unter Schulterhöhe auch gar nicht zu sehen.

Ob Lenas Fans bald auch wieder mit einem neuen Album der Sängerin rechnen können, ist nicht bekannt. Anfang 2019 erschien mit "Only Love, L" der bis dato letzte Longplayer der Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin von 2010. Fest steht dagegen, dass Lena 2022 auf die Bühne zurückkehren will, so es die Corona-Lage zulässt. Ab Mai sind diverse Konzert-Termine geplant.