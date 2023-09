Die Gerüchteküche nach dem Überraschungs-Auftritt auf der MTV-Bühne lief heiß und jetzt ist es offiziell: Die bekannte US-Boyband bringt nach mehr als 20 Jahren wieder einen Song heraus. Fans, der früheren Teenie-Schwärme, müssen aber genügsam sein.

Die fünf Musiker der früheren US-Boyband *NSYNC ("Tearin' Up My Heart") um Superstar Justin Timberlake haben nach über 20 Jahren wieder gemeinsam einen Song aufgenommen. Eine Kostprobe von dem Lied "Better Place" ist auf dem Trailer für den dritten Teil der "Trolls"-Trickfilmserie zu hören. Das Video wurde vom Studio Universal am heutigen Donnerstag (Ortszeit) ins Netz gestellt. "Trolls - Gemeinsam Stark" kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos.

Das musikalische Zusammenspiel ist kein Zufall: Denn der frühere Boyband-Frontmann Timberlake hat bereits zuvor gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Anna Kendrick die beliebten Troll-Figuren Poppy und Branch synchronisiert.

Der 42-Jährige und seine *NSYNC-Kollegen Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick und JC Chasez sorgten in der Nacht zum Mittwoch bei der Verleihung der MTV Video Music Awards bereits für Furore. Sie überreichten die Trophäe in der Sparte "Pop Song" an Gewinnerin Taylor Swift. Die war sichtlich gerührt und outete sich als großer Fan der Band. Eine Kostprobe der alten *NSYNC-Hits, wie "I Want You Back", "Gone" oder "Bye, Bye, Bye" gab es zum Bedauern vieler aber nicht.

Die erfolgreiche Gruppe, die 1997 ihr erstes Album herausbrachte, hatte sich 2002 aufgelöst und bis jetzt keine Musik mehr aufgenommen. Das Erscheinen der Boygroup bei der Preisverleihung hatte aber Gerüchte über eine mögliche Rückkehr der Musiker ins Plattenstudio angeheizt. Doch mehr als der Song "Better Place" ist wohl nicht zu erwarten. Universal teilte der "Today Show" beim Sender NBC mit, dass dies das einzige neue Lied der fünf Musiker für den Trolls-Film sei. Der Original-Film um die musikalischen Trolls mit ihren bunten Haaren und Kulleraugen spielte 2016 weltweit rund 340 Millionen Dollar ein.