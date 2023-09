Bei den MTV Video Music Awards erhält Shakira einen Ehrenpreis und bedankt sich dafür bei ihrer Familie, die sie sogar mitgebracht hat. Doch auch der überraschende Auftritt von *NSYNC sorgt für Aufsehen. Für die Boygroup um Justin Timberlake ist es die zweite Reunion seit ihrer Trennung 2002.

Shakira wurde bei den MTV Video Music Awards im Prudential Center in New Jersey mit dem Ehrenpreis "Video Vanguard Award" ausgezeichnet. Den Weg zur Bühne legte die kolumbianische Sängerin per Crowdsurfing zurück. Die Künstlerin lieferte außerdem US-Medienberichten zufolge eine Darbietung ihrer Hits ab und gewann in der Kategorie "Best Collaboration" für "TQG" mit Karol G.

Bei der Preisverleihung bedankte sich die 46-Jährige bei Menschen, die "eine Schlüsselrolle in meiner visuellen Geschichte gespielt haben", sowie bei ihrem Label und ihren Eltern. Sie sprach zudem ihre beiden Kinder Milan und Sasha an, die sie zu der Zeremonie begleitet haben: "Vielen Dank, dass ihr mich aufgemuntert habt und mir das Gefühl gegeben habt, dass Mama alles kann", sagte sie zu den beiden.

Auf dem roten Teppich der VMAs glänzte Shakira zuvor in einer glamourösen goldenen Robe. Ihre Söhne trugen aufeinander abgestimmte Outfits. Sie präsentierten zwei schwarz-gelbe Trainingsanzüge und dazu passende Turnschuhe im gleichen Design.

Shakria brachte ihre Söhne mit, den zehnjährigen Milan (r.) und den zwei Jahre jüngeren Sasha. (Foto: IMAGO/PA Images)

Die Kinder stammen aus Shakiras Beziehung mit Ex-Fußballer Gerard Piqué. Die beiden hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)" kennengelernt, dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Wenig später kamen sie zusammen und galten elf Jahre als eines der großen Power-Paare der Sport- und Entertainment-Welt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015. 2022 trennte sich das Paar.

*NSYNC sorgen für Überraschung des Abends

Und auch *NSYNC waren bei den MTV Video Music Awards vor Ort und standen zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne. Moderatorin Nicki Minaj kündigte die Band, bestehend aus Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Justin Timberlake, Lance Bass und Joey Fatone, während der Show an. Sie nannte ihre Reunion einen "ikonischen Moment". Als die Musiker die Bühne betraten, seien das Publikum und Prominente wie Taylor Swift völlig erstaunt gewesen, berichtete unter anderem "The Hollywood Reporter".

"Vor über 20 Jahren waren wir noch Kinder, als wir für 'Bye Bye Bye' den Preis für das beste Popvideo gewannen", erklärten die *NSYNC-Stars US-Medienberichten zufolge. "Es war unser erster VMA und er bedeutete uns viel. Diese Auszeichnung war eine Bestätigung unserer harten Arbeit." Weiter hieß es von der Band: "In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich viel verändert, aber eines bleibt gleich: Ein kreatives, grenzüberschreitendes Video hinterlässt bleibende Spuren über Jahrzehnte."

*NSYNC feierten in den späten 90ern und frühen 2000ern mit Hits wie "Bye Bye Bye" oder "It's Gonna Be Me" große Erfolge. Die Boygroup hatte sechs Top-10-Hits in den Billboard-Charts. Die Band, die sich 2002 auflöste, feierte schon 2018 eine Reunion: für eine Partie "Never Have I Ever" in der "Ellen DeGeneres Show".