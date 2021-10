Am Sonntag ist Angelina Jolie beim Internationalen Filmfestival in Rom zu Gast. Seither wird nicht nur über ihr schickes Kleid und die sie begleitenden Töchter Zahara und Shiloh diskutiert. Vor allem die Frisur der US-Schauspielerin sorgt für Aufsehen - allerdings nicht im positiven Sinne.

Angelina Jolies Auftritt beim Internationalen Filmfestival von Rom sorgte für Diskussionen im Netz. Grund dafür war nicht nur ihr silbernes Versace-Kleid im Metallic-Look, das sie am Sonntagabend zur Premiere von "Eternals" trug. Die Fans der Schauspielerin fragten sich, was es mit den ungleichmäßig wirkenden Haarverlängerungen auf sich hatte. Die Extensions waren offenbar nicht sorgfältig genug angebracht worden.

"Wie kann man Angelina Jolie über einen roten Teppich laufen lassen, wenn ihre Haarverlängerung so aussieht, jemand sollte gefeuert werden", twitterte ein User. "Wer auch immer Angelinas Extensions gemacht hat, muss ein Freund von Jennifer sein", scherzte eine weitere Person. Und spielte damit auf die angeblich problematische Beziehung zwischen den beiden Ex-Frauen von Brad Pitt an. Vor Jolie war er mit Jennifer Aniston verheiratet.

An anderer Stelle hieß es US-Medienberichten zufolge auf Twitter über die verunglückte Frisur: "Also, ich bin kein Friseur, aber wer auch immer Angelina Jolies Haarverlängerungen gemacht hat, hat es falsch und/oder betrunken gemacht." Auch TV-Star Stassi Schroeder meldete sich demnach zu Wort. In einer Instagram-Story bedauerte sie Jolie und postete: "Okay, was ich wirklich frage, ist, wer dafür gefeuert wird?"

Begleitet von Zahara und Shiloh

Begleitet wurde Angelina Jolie an jenem Abend erneut von ihren Kindern. Tochter Zahara trug dabei ein weißes Vintage-Kleid von Catwalk Designer Vintage in Los Angeles, das von goldenen Trägern gehalten wurde. Shiloh hatte sich für diesen Auftritt für ein schwarzes Versace-Minikleid sowie gelb-schwarz-gemusterte Sneakers entschieden. Jolies übrige Kinder, die Söhne Maddox und Pax sowie die Zwillinge Vivienne und Knox, wurden bei der Veranstaltung nicht fotografiert. Vergangene Woche hatte die Schauspielerin die "Eternals"-Premiere in Los Angeles mit fünf von ihnen besucht.

"Eternals" wird ab dem 3. November im Kino zu sehen sein. Neben Jolie sind in dem neuen Marvel-Streifen unter anderem auch Salma Hayek, Lauren Ridloff, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani und Kit Harington zu sehen. Regie führte Oscarpreisträgerin Chloé Zhao.