Seit Jahren stagnieren die Zuschauerzahlen von "Grey's Anatomy". Hauptdarstellerin Ellen Pompeo versucht daher schon lange, die Macher von einem Ende zu überzeugen. Nun gibt die 52-Jährige zu, von den 392 abgedrehten Folgen nur "eine Handvoll" gesehen zu haben.

Seit über 15 Jahren spielt Ellen Pompeo bereits die Titelrolle Dr. Meredith Grey in "Grey's Anatomy". Nun hat sie in ihrem Podcast "Tell Me with Ellen Pompeo" verraten, dass sie selbst nur einige wenige Folgen der erfolgreichen Krankenhaus-Serie gesehen habe.

Im Gespräch mit Martha Stewart über die Serie erklärte sie: "Das ist meine 18. Staffel, das sind 392 Episoden. (...) Ich habe die meisten davon nicht gesehen, ich habe nur eine Handvoll geguckt." Und selbst das habe vor allem professionelle Gründe gehabt: "Die einige Male, als ich Regie geführt habe, habe ich einige alte Folgen angesehen. Meine Intention ist es immer, den Spirit der frühen Tage aufrechtzuerhalten."

Vergangenen Monat hat das Fernsehnetzwerk ABC bekannt gegeben, dass es auch eine 19. Staffel der Show geben wird. "Grey's Anatomy" ist die am längsten zur Primetime laufende medizinische Dramaserie aller Zeiten. Pompeo selbst ist davon jedoch nicht begeistert. Denn wenn es nach ihr ginge, würde es schon die jüngsten Staffeln gar nicht mehr geben.

Pompeo schon lange für Serienende

Nachdem die 52-Jährige ab 2018 immer wieder in Interviews angedeutet hatte, sie sei der Meinung, dass sie bereits "die meisten Geschichten erzählt haben, die wir erzählen können" und sie "auf jeden Fall nach einer Veränderung" suche, bestätigte Pompeo im Dezember gegenüber "Insider": "Ich habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, alle davon zu überzeugen, dass (Grey's Anatomy) enden sollte. Ich fühle mich, als wäre ich der supernaive Typ, der immer wieder sagt: 'Aber was wird die Geschichte sein, welche Geschichte werden wir erzählen?' Und alle sagen: 'Wen interessiert das, Ellen? Es macht eine Unmenge von Dollar.'"

Die Einschaltquoten geben der US-Schauspielerin recht. Im Laufe der Jahre hat die Show einen stetigen Rückgang erlebt. Von anfänglichen 16 bis 25 Millionen Zuschauern pro Staffel stürzte die Serie stetig auf zuletzt rund fünf Millionen Zuschauer ab.