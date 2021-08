Die ersten 14 Teilnehmer der dritten Staffel von "Bachelor in Paradise" gab RTL bereits Anfang des Monats bekannt. Nun kommen weitere Paarungswillige ins Spiel. Und während die Kandidaten sonst alte Datingshow-Hasen sind, gibt es dieses Mal auch zwei neue Gesichter.

In den Jahren 2018 und 2019 konnte RTL mit "Bachelor in Paradise" große Erfolge verzeichnen, ehe die Datingshow aufgrund von Corona 2020 pausieren musste. Nun aber versammeln sich wieder paarungswillige Singles unter spanischer Sonne, um die Liebe zu finden.

Bereits Anfang des Monats veröffentlichte der Sender die Namen der ersten 14 Teilnehmer für die Show, nun wurde noch einmal nachgelegt. Es ziehen noch weitere Singles in die Villa ein, um sich dort hoffentlich zu verlieben. Der Clou der Sendung: Die Kandidaten sind bereits von "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" bekannt, gingen dort aber leer aus. Allerdings sind dieses Mal auch zwei bislang völlig unbekannte Gesichter vertreten.

Eins davon gehört Donya, die fast mal "Bachelorette" geworden wäre. Immerhin. Die 30-Jährige kommt aus Stuttgart und folgte dem Motto: "Be yourself - every other role is taken." Sie will also einfach sie selbst sein und die Männer mit ihrem Temperament verführen.

Auch Miro ist neu im Datingshow-Business, zeigt seinen Freunden zufolge aber Rosenkavalier-Qualitäten. Er kommt aus Wien, ist ebenfalls 30 Jahre alt und will mit Grips, Humor und Muckis überzeugen.

Romina hingegen nahm bereits 2016 als Kandidatin bei "Der Bachelor" teil. Die 27-Jährige aus Ketsch lebt nach dem Motto: "Im Leben bekommt man nicht, was man verdient, sondern das, um was man kämpft" und verspricht, dass man bald mehr über sie erfahren möchte.

Die 29-jährige Judith lebt in Köln und Barcelona ist anfangs "sehr schüchtern und kalt", obendrein ist sie auch noch ungeduldig. Aber mit Tanzen und Sport will sie die Männer dennoch auf ihre Seite ziehen. Sie war 2018 beim Schweizer "Bachelor" dabei.

Fabienne buhlte 2017 um "Bachelor" Sebastian Pannek. Sie kommt aus Langenhagen und glaubt, die Welt verändere sich, wenn man nur lächelt. Sie denkt, sie ist eine "gute Mischung aus Girlfriend und Best Friend mit einem Hauch Sexappeal". In den Schlaf findet sie nur mit Oropax.

Mit Angie zieht eine weitere Kandidatin aus der Schweizer "Bachelor"-Staffel 2018 ein. Die 29-Jährige kommt aus München und will sich für andere nicht verändern. Mit ihrem Äußeren und ihrem Charme, ihrer offenen Art und ihrem tollen Lächeln kann sie die Männer laut eigener Aussage aber auch so überzeugen.

Lorik nahm an der "Bachelorette"-Staffel in diesem Jahr teil, in der die Männer aktuell noch um Maxime Herbord buhlen. Der 24-jährige Mannheimer versucht, jeden Tag besser zu sein als am Tag zuvor. Als lässiger, cooler Typ mit Humor und Charme will er bei den Ladys punkten.

David war in der 2019 ausgestrahlten "Bachelorette"-Staffel mit Gerda Lewis dabei. Er ist 26 Jahre jung und lebt in Berlin. David findet, dass das Leben zu kurz ist, um keinen Spaß zu haben und setzt ebenfalls auf Charme, Persönlichkeit und Humor.

Um Melissa Damilia buhlte der ebenfalls in der Hauptstadt lebende Alex Gérard. Der 32-jährige Fitnessfreak behauptet, rückwärts sprechen zu können. Zum Glück braucht er schöne Ladys und gute Vibes - dann ist der Rest Geschichte.

Anil aus Essen ist 31 Jahre alt und war schon 2014 bei "Die Bachelorette" Kandidat. Er lebt und denkt nicht an morgen, ist sehr sensibel und hat ein Lächeln, mit dem er die Frauen von sich überzeugen will.

Der 26-jährige Österreicher Florian aus Kärnten nahm 2019 bei "Die Bachelorette" teil und versuchte, das Herz von Gerda Lewis zu gewinnen. Das klappte nicht, aber mit seinem "sympathischen Lächeln, seiner offenen Art und Kampfgeist" ja vielleicht dieses Mal.

Wann es genau losgeht, ist bislang noch nicht bekannt. Zu sehen sein wird "Bachelor in Paradise" dann aber im linearen Programm von RTL sowie jederzeit bei TVNOW.