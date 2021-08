"Bachelor in Paradise 3" kommt

"Bachelor in Paradise 3" kommt 14 Reality-Singles suchen erneut die Liebe

Nachdem "Bachelor in Paradise" im vergangenen Jahr eine Pause einlegte, dürfen sich Fans des Dating-Formats nun auf eine neue Staffel der Show freuen. Neben dem Ur-"Bachelor" Paul Janke als moralische Instanz und Barkeeper sind 14 weitere bereits TV-erprobte Kandidaten dabei.

Zwei erfolgreiche Staffeln konnte die Dating-Show "Bachelor in Paradise" in 2018 und 2019 bereits vorweisen, dann musste das Format aufgrund von Corona ein Jahr pausieren. Doch nun beginnen schon bald die Dreharbeiten zur dritten Staffel. Neben Barkeeper Paul Janke, einst selbst als "Bachelor" bekannt geworden, tummeln sich dann noch zahlreiche weitere Gesichter an irgendeinem schneeweißen Strand fern der Heimat. Denn es gehört zum Konzept der Sendung, dass Kandidaten, die beim "Bachelor" oder der "Bachelorette" leer ausgingen, hier noch einmal ihr Glück versuchen.

"Also ich muss sagen, ich freue mich riesig", erklärte der 39-jährige Paul Janke im Gespräch dem verantwortlichen Sender RTL. Der genaue Drehort sowie das Startdatum sind derzeit noch nicht bekannt. Zu sehen sein wird das Ganze dann aber sowohl im linearen TV bei RTL sowie im Streaming bei TVNOW.

Eine Verlobung aus Staffel 2

Die letzte Staffel lief 2019, damals fanden sich Christina Grass und Marco Cerullo, die inzwischen verlobt sind. Grass nahm zuvor an der "Bachleor"-Staffel mit Andrej Mangold teil. Cerullo buhlte einst um das Herz von Jessica Paszka. Auch für die neue Staffel hofft Janke natürlich, "dass die Leute es ernst meinen", wie er weiter erklärt. Er wird den Kandidaten in der einen oder anderen Situation nicht nur mit alkoholreichen Drinks, sondern auch wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Nun hat der Sender bekannt gegeben, wer die Singles sind, die ein weiteres Mal hoffen, vor laufender Kamera den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden. Darunter ist mit Chanelle Wyrsch die Schweizer "Bachelorette" 2020. Außerdem am Start sind die "Bachelor"-Kandidatinnen Denise Hersing (2021), Denise Jessica König (2020), Jaqueline Bikmaz (2021), Karina Wagner (2021), Roxana Papadie (2018) und Samira Klampfl (2018).

Ihre möglichen besseren Hälften sind die "Bachelorette"-Teilnehmer Brian Dwyer (2018), Gustav Masurek (2021), Ioannis Amanatidis (2020), Martin Majchzrak (2017), Maurice Grube (2020), Moritz Breuninger (2020) und Serkan Yavuz. Er war nicht nur bei der "Bachelorette" 2019 dabei, sondern auch schon im selben Jahr bei "Bachelor in Paradise".