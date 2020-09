Halten auch in dieser schwierigen Zeit zueinander: Oliver und Pauline Petszokat.

13 Jahre lang weiß die Frau von Sänger Oli.P, dass sie einen Hirntumor im Kopf hat. Dann jedoch kommt Anfang 2020 für Pauline Petszokat die noch größere Schreckensnachricht: Eine OP ist nicht länger zu vermeiden. Jetzt schildern sie und ihr Mann, wie es ihnen seither ergangen ist.

Eigentlich habe sie sich mit dem Wissen, einen Tumor im Kopf zu haben, in den vergangenen Jahren ganz gut arrangiert gehabt, sagt Pauline Petszokat im RTL-Interview. Abgesehen von den alljährlichen Routineuntersuchungen habe die Krankheit sie schließlich nicht weiter in ihrem Alltag beeinträchtigt, so die Frau von Schauspieler und Sänger Oli.P. Der eigentliche Schock sei erst gekommen, als ihr dargelegt worden sei, dass eine Operation nun doch unausweichlich sei. "Da ist eine Welt zusammengebrochen", sagt die 33-Jährige.

Gesagt wurde es ihr Anfang 2020 - inmitten der Corona-Krise. Der Grund: Der Tumor war nach all den Jahren weiter angeschwollen. "Am Ende war er so ungefähr Golfballgröße. Und er saß halt schon sehr dicht am Seh- und Bewegungszentrum", erklärt Pauline Petszokat. Wäre der Tumor noch weiter gewachsen, hätten unter anderem Lähmungserscheinungen gedroht.

Es sei "wirklich so knapp" gewesen, ergänzt ihr Mann. Auch der Chirurg sei froh gewesen, dass der präzise Eingriff so gut gelungen sei. "Ein Hauch weiter, wusste er, würde er sie in den Rollstuhl operieren", sagt Oli.P.

Missempfindungen nach der OP

Völlig folgenlos blieb der Eingriff aber dennoch nicht. Vor allem die Missempfindungen, die Pauline Petszokat danach erlebte, machten dem Paar zu schaffen. "Was Pauline manchmal gedacht hat, was sie hört oder sieht oder spürt - da wird einem dann schon angst und bange", sagt Oli.P im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. So hätten für seine Frau Dinge etwa plötzlich nach Gummi gerochen oder sie habe ein Ticken gehört. Zwar hätten diese Empfindungen inzwischen nachgelassen. Aber sie seien mal mehr und mal weniger immer noch da, erläutert sie.

Nun stünde ausschließlich auf der Agenda, dass seine Frau "möglichst zu 100 Prozent wieder fit" werde, sagt Oli.P. Zwischen die beiden passt dabei offenbar nach wie vor kein Blatt. "Man stellt das nie in Frage", charakterisiert der Sänger etwa die gemeinsame Beziehung. Auch wenn sich das vielleicht abgedroschen anhöre, stünden sie "bedingungslos" zueinander. Oliver und Pauline Petszokat hatten sich vor zwölf Jahren kennengelernt. Vor sechs Jahren haben sie geheiratet.