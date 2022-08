Zu Ehren der verstorbenen Olivia Newton-John lässt Australien seine Straßen erleuchten. Nun wird bekannt, dass die Hinterbliebenen des "Grease"-Stars einem Staatsbegräbnis zustimmen. Einzelheiten dazu sind noch geheim.

Die Familie der britisch-australischen Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John will das Angebot eines Staatsbegräbnisses annehmen. Das betätigte Newton-Johns Nichte Tottie Goldsmith der Nachrichtensendung "A Current Affair". "Wir werden es tun. Nicht nur im Namen unserer Familie, sondern auch im Namen Australiens, das sie so sehr geliebt hat. Ich denke, unser Land braucht es, also werden wir es annehmen", so Goldsmith.

In der Nacht zum Dienstag wurden in ganz Australien Sehenswürdigkeiten pinkfarben beleuchtet, um an das Leben der Star-Entertainerin zu erinnern, deren Tod in Kalifornien von ihrem Ehemann über den offiziellen Facebook-Account bekannt gegeben wurde. In dem Post heißt es unter anderem: "Dame Olivia Newton-John ist heute Morgen friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien von uns gegangen, umgeben von Familie und Freunden."

Die Flinders Street Station ist zu Ehren von Olivia Newton-John pink beleuchtet. (Foto: picture alliance/dpa/AAP)

Die Regierung des Bundesstaates wollte keine Einzelheiten bestätigen, nachdem Viktorias Premierminister Daniel Andrews am Vortag erklärt hatte, man wolle mit der Familie der Entertainerin die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses besprechen. "Wenn es darum geht, ihr Leben, ihre Musik, ihren Film und all die anderen erstaunlichen Dinge, die sie geleistet hat, zu feiern, wollen wir natürlich mit der Familie sprechen und so respektvoll wie möglich sein", so der Premierminister. "Sie war ein absolutes Ausnahmetalent, ein Mensch von solcher Anmut, Energie und Vitalität", schwärmte er.

John trat schon als Teenager im TV auf

Newton John wurde am 26. September 1948 im englischen Cambridge geboren, ihr Großvater war der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Max Born. Im Alter von fünf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Melbourne in Australien um. Das Singen war schon immer ihre Leidenschaft, schon als Jugendliche trat sie in australischen Fernsehshows auf.

In den 60er Jahren ging sie zurück nach England, wo sie zusammen mit der Australierin Pat Carroll in Pubs auftrat. In den 70er Jahren feierte sie mit Pop-, Folk- und Country-Songs erste Erfolge. Nach dem Riesenerfolg mit "Grease" stürmte sie 1981 mit "Physical" noch einmal die Charts. Newton-John war in ihrer langen Karriere zwölf Mal für einen Grammy nominiert und wurde vier Mal ausgezeichnet.

Nach ihrer ersten Brustkrebs-Diagnose 1992 verschrieb sie sich dem Kampf gegen die Krankheit. Sie setzte ihre Berühmtheit ein, um Gelder für Forschung, Aufklärung und Behandlung zu sammeln. Zudem machte sie sich für den Einsatz von Cannabis in der Medizin stark, es gibt eine Stiftung mit ihrem Namen und ein Gesundheitszentrum in Melbourne. 2017 wurden zum dritten Mal Krebszellen bei Newton-John entdeckt. Bis dahin hatte sie immer wieder auf der Bühne gestanden, mit 67 Jahren nahm sie noch einen Club-Dance-Titel zusammen mit ihrer Tochter Chloe Lattanzi auf. Ihre Karriere und ihr Leben beschrieb Newton-John einmal so: "Ich habe alles gehabt, auch den Zuckerguss auf dem Kuchen."