Knapp 13 Jahre ist es her, dass Patrick Swayze viel zu jung gestorben ist. Am Donnerstag wäre der "Dirty Dancing"-Star 70 Jahre alt geworden. Seine Witwe Lisa Niemi nimmt das zum Anlass, noch einmal voller Wehmut an den Schauspieler zu erinnern.

Als Patrick Swayze im September 2009 mit nur 57 Jahren starb, wühlte das viele Menschen auf der ganzen Welt auf. Und noch heute ist die Erinnerung an den Schauspieler nicht verblasst. Auch und erst recht nicht bei Swayzes Witwe Lisa Niemi.

So nahm Niemi den 70. Geburtstag, den ihr Ehemann an diesem Donnerstag gefeiert hätte, zum Anlass, noch einmal voller Wehmut an Swayze zu erinnern. "Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht an ihm vermisse", sagte sie dem Magazin "Entertainment Tonight".

Ihr Mann sei ein echtes Unikat gewesen, erinnert sich die 66-Jährige. Doch es seien auch die kleinen Dinge, die ihr letztlich fehlen würden. "Es ist sein Lachen. Es ist der Klang seiner Stimme."

"Wirklich unglaublich"

Es fühle sich seltsam an, dass ihr Mann nun schon seit 13 Jahren tot sei, erklärt Niemi: "Es ist sehr merkwürdig, wenn jemand so weit weg ist und doch immer noch so unglaublich nah an deinem Herzen." Natürlich wäre es schön, ihn nun neben sich sitzen zu haben, sagt Niemi. Aber auch so habe sie das Gefühl, "dass er jeden Tag bei mir ist. Wir hatten eine tolle Zeit, und es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können."

Auch über Swayzes ikonische Rolle als Johnny Castle in "Dirty Dancing" spricht Niemi in dem Interview noch einmal. Dass der Streifen, der an diesem Wochenende sein 35-jähriges Kino-Jubiläum in den USA feiert, noch immer viele Menschen begeistere, sei "wirklich unglaublich", erklärt sie. Auch ihrem Mann würde das sicher gefallen. "Als Künstler so weiterzuleben und auf so positive Weise weiterzuwirken - was könnte es Schöneres geben?"

Weniger begeistert würde sich ihr Mann über die inzwischen geplante Fortsetzung von "Dirty Dancing" mit Swayzes ehemaliger Filmpartnerin Jennifer Grey zeigen, ist sich Niemi sicher. "Er hätte es nicht noch einmal gemacht", sagt Niemi. "Es gab verschiedene Anläufe für ein Drehbuch zu so einem Film, aber Patrick hatte hohe Ansprüche und hätte es nicht nur des Geldes wegen gemacht."

34 Jahre Ehe

Das Original sei letztlich "absolut perfekt" gewesen, erklärt Niemi und ergänzt: "Ich glaube nicht, dass man so etwas einfach duplizieren kann." Mit Blick auf die angekündigte Fortsetzung merkt sie schließlich an: "Sollten sie es wirklich machen, kann ich nur hoffen, dass es richtig gut wird, mit einer eigenen Handschrift, Personalität und Inspiration."

Swayze und Niemi, die früher ebenfalls als Schauspielerin arbeitete, kannten sich bereits seit ihrer Jugend. 1975 heirateten sie. Die Ehe hielt bis zu Swayzes Tod an Bauchspeicheldrüsenkrebs 34 Jahre, blieb allerdings kinderlos.