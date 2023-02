Er war erst ab der neunten Staffel bei "Friends" zu sehen. Trotzdem bekam Paul Rudd 2004 die Ehre, Teil des Finales der US-Hitserie zu sein. Ganz wohl hat er sich dabei aber nicht gefühlt, wie er nun verrät.

Nicht nur für Fans war das Finale der US-Hitserie "Friends" im Jahr 2004 sehr emotional. Auch für die Hauptdarsteller - bestehend aus Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow - war der Abschied nach zehn gemeinsamen Jahren sowohl vor als auch hinter der Kamera tränenreich.

Neben den sechs Schauspielern war auch Paul Rudd Teil der 236. Episode. Für den 53-Jährigen, der ab der 9. Staffel zu sehen war, sei es "surreal" gewesen, Teil des Finales zu sein, wie er nun in der "Heart Breakfast"-Show verriet. "Es hat wirklich Spaß gemacht und sie waren großartig", so Rudd. "Sie haben alle geweint, es war alles emotional." Es sei zudem ein Privileg gewesen, Teil des Ganzen zu sein.

"Hat etwas Beruhigendes"

Dennoch sei er sich fehl am Platz vorgekommen, erinnerte sich Rudd weiter. "Es hat sich so seltsam angefühlt. Ich war in dieser letzten Folge und dachte nur: Ich sollte nicht hier sein ... Ich habe einen Sitz in der ersten Reihe für Dinge, die ich nicht sehen sollte." Er habe deswegen versucht, sich einfach "zurückzulehnen und nicht im Weg" zu stehen.

Das Gefühl sei vor allem dadurch entstanden, dass er "wirklich am Ende" der Serie in Erscheinung getreten sei und "nie gedacht" hätte, in so vielen Folgen mitzuspielen. Rudd spielte ab der neunten Staffel Mike Hannigan, den Freund von Phoebe Buffay (Kudrow). Nach einer kurzen Beziehungspause heirateten die beiden in Staffel zehn. Insgesamt war er in 17 Folgen zu sehen.

Auch auf den nachhaltigen Einfluss der Serie kam Rudd, der derzeit in "Ant Man and the Wasp: Quantumania" zu sehen ist, zu sprechen. "Sie hat etwas Beruhigendes, nicht wahr?", sagte er. "In den Staaten kann man immer irgendwie auf irgendeinem Kanal herumschalten - du wirst sie finden."