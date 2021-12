Bei der 47. Ausgabe der People's Choice Awards geben sich Hollywood-Stars ein Stelldichein. Bei der Preisvergabe zeigen einige der Gewinner große Emotionen: So dankt Kim Kardashian ihrem Noch-Ehemann, und die "Ikone des Jahres", Halle Berry, schickt eine rührende Botschaft an ihre Kinder.

Starrummel in Santa Monica: In der Nacht fand in der kalifornischen Küstenstadt die große Gala zur 47. Ausgabe der People's Choice Awards statt. Insgesamt wurden über 40 unterschiedliche Preise in den Kategorien Film, Fernsehen, Fashion und Musik vergeben. Die Hollywood-Stars Scarlett Johansson und Dwayne Johnson sind dabei zum weiblichen und männlichen Movie Star des Jahres 2021 gekürt worden. Bei der Live-Show setzten sie sich gegen Kollegen wie Daniel Craig, Eddie Murphy, Charlize Theron, Jennifer Hudson und Margot Robbie durch.

Als Hauptdarsteller in der Action-Komödie "Jungle Cruise" gewann Johnson auch die Trophäe als bester Komödienstar. Zudem erhielt der frühere Wrestler den "People's Champion"-Ehrenpreis für seine humanitären Verdienste. Wenn man berühmt sei, sei es das Wichtigste, liebenswürdig zu sein, sagte Johnson auf der Bühne. Den Preis überreichte im kein Geringerer als Amazon-Boss Jeff Bezos.

In der TV-Sparte setzten sich Tom Hiddleston ("Loki") und Ellen Pompeo ("Grey's Anatomy") als beste Fernsehstars durch. Rapper Lil Nas X holte die Trophäe als männlicher Künstler des Jahres, die britische Pop-Ikone Adele wurde zur besten Künstlerin gekürt. Zu den Abräumern des Abends gehörte die erfolgreiche südkoreanische Popgruppe BTS. Insgesamt gewannen sie drei Preise: als beste Band, für den besten Song und für das beste Musikvideo. Olivia Rodrigo wurde als Nachwuchskünstlerin und für das beste Album ("Sour") geehrt.

Ehrenpreis für "ikonische" Halle Berry

Im Glitzeroverall dankte Halle Berry ihren Fans und ihren beiden Kindern. (Foto: picture alliance/dpa/Invision via AP)

Oscar-Preisträgerin Halle Berry erhielt außerdem den Ehrenpreis als Ikone des Jahres. Im Glitzeroverall dankte Berry ihren treuen Fans und ihren beiden Kindern, die wegen ihrer Arbeit auf mehr Zeit mit "Mommy" verzichten müssten.

Kim Kardashian nahm mit dunkler Sonnenbrille und ganz in Schwarz gekleidet die Ehrentrophäe als "Mode-Ikone" entgegen. Die 41-jährige Unternehmerin dankte ihrem Noch-Ehemann Kanye West dafür, dass dieser sie in die Modewelt eingeführt habe. Als Musik-Ikone wurde Christina Aguilera ausgezeichnet.

Die Anwärter und Gewinner der seit 1975 verliehenen People's Choice Awards in Dutzenden Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien werden ausschließlich von Fans gewählt. Durch den Abend führte der Comedy-Star Kenan Thompson. Als Laudatoren übergaben unter anderem Cardi B, Paris Jackson und Maggie Q Awards an die Gewinner des Abends.