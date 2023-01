"Willkommen zuhause": Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa begrüßen ihren Nachwuchs und setzen den Spekulationen ein Ende. Mit einem süßen Instagram-Post verkünden sie die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Fans und Wegbegleiter freuen sich über "den kleinen Hosenscheißer".

In den vergangenen Tagen brodelte es in der Gerüchteküche bereits, jetzt ist es offiziell: Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa sind Eltern geworden. Mit einem süßen Foto bestätigen die beiden, dass ihr gemeinsamer Sohn auf der Welt ist. Und sie verraten auch bereits den Namen des Kindes.

"Willkommen zuhause, Leano Romeo", schreibt das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag. Dazu veröffentlichten die beiden ein Bild, auf dem sie ihr Söhnchen halten und Pietro seiner Verlobten ein Küsschen aufdrückt.

"Danke für all die lieben Nachrichten in den vergangenen Wochen. Wir haben etwas Zeit für uns gebraucht, aber jetzt ist alles gut und wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können", heißt es in dem Post weiter. "Mama und Papa werden dich für immer lieben", versichert sie ihrem Sohn. "Für immer", bestätigt auch der stolze Vater mit einem Herzchen.

Zahlreiche Freunde, Fans und Follower des Paars beglückwünschten die beiden. Lombardis Ex-Frau, Sarah Engels, mit der er den gemeinsamen Sohn Alessio hat, kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch". Dieter Bohlen, neben dem der Sänger gerade in der Jury der Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" sitzt, scherzte: "Gut gemacht! Passt auf den kleinen Hosenscheißer auf." Weitere Glückwünsche gab es unter anderem von Jana Ina Zarrella, Yeliz Koc und auch Oliver Pocher ließ ein "Na endlich!!" mit einem Herz-Emoji da.

Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa hatten im August verkündet, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Später teilten sie mit, dass der siebenjährige Alessio einen kleinen Bruder bekommen werde. Im Oktober hatte der 30-jährige Sänger schließlich um die Hand seiner Freundin angehalten.