Anfeindungen nach Shakira-Song Piqués Freundin in Klinik eingeliefert

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Seit ihrem Liebes-Aus ist die Luft zwischen Piqué und Shakira mehr als dick. Viele Fans geben der neuen Freundin des Ex-Fußballstars eine Mitschuld an der Trennung. Der Wirbel um ihre Person fällt Clara Chia Marti nun offenbar auch gesundheitlich zur Last.

Unter den Augen der Öffentlichkeit liefern sich Sängerin Shakira und Gerard Piqué seit Monaten eine heftige Schlammschlacht. Für Clara Chia Marti, die neue Freundin des ehemaligen Fußballprofis, hat das offenbar ernste Konsequenzen. Die 23-Jährige soll laut der katalanischen Zeitung "El Periodico" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Aber von vorn: Nach zehn gemeinsamen Jahren verkündeten Shakira und Piqué im Juni vergangenen Jahres ihre Trennung. Ein Rosenkrieg zwischen dem einstigen Traumpaar entbrannte, in dem Shakira ihrem Ex-Freund vorwarf, sie betrogen zu haben. Piqué bemühte sich gar nicht erst um Schadensbegrenzung und zeigte sich kurz darauf schon öffentlich mit Marti.

Die verletzte Shakira verarbeitete die Trennung indes auf musikalische Weise - und ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. In ihrem Song "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" heißt es in Richtung der beiden: "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht, eine Rolex gegen eine Casio."

Piqué reagiert unbeeindruckt

Die deutlichen Worte Shakiras heizten den Rummel um das Liebesdrama noch einmal an. Piqué machte sich das sogar zunutze und schloss kurzerhand einen Werbedeal mit der Uhrenmarke Casio ab. Auch auf Instagram gab er sich unbeeindruckt und postete Fotos mit Marti. Doch an den Nerven der jungen Spanierin selbst zehrte das Schlaglicht auf ihre Person offenbar. Die zuvor gänzlich unbekannte Marti sah sich plötzlich den Anfeindungen von Millionen von Shakira-Fans ausgesetzt, die ihr eine Mitschuld am Liebes-Aus geben.

"El Periodico" zufolge wird sie seither von Angstattacken befallen. Vor wenigen Tagen musste sie demnach in die Privatklinik Quirònsalud Hospital in Barcelona eingeliefert werden. Ob sie sich noch immer dort aufhält, ist unklar. Sie soll jedoch weiterhin unter ärztlicher Beobachtung stehen. Piqué und Marti haben laut der Zeitung einen geplanten Konzertbesuch diese Woche aufgrund des schlechten Gesundheitszustands der 23-Jährigen absagen müssen.

Der frühere Verteidiger vom FC Barcelona und die kolumbianische Sängerin Shakira lernten sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 näher kennen. Aus der Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Shakiras Rache-Song kommt bei den Fans unterdessen gut an: In rund drei Wochen sammelte das Video auf Youtube mehr als 250 Millionen Aufrufe. Für Marti jedoch hat der Hass im Netz offenbar ernstzunehmende Folgen für die Gesundheit.