Mike Cees Verhalten bereitet vielen Trash-TV-Fans Bauchschmerzen. Kaum jemand bietet dem selbsternannten Teufel die Stirn. Thema der neuen Podcast-Folge von "Ditt & Datt & Dittrich" ist auch, ob man das "Sommerhaus" mit einer Trigger-Warnung versehen sollte.

Neue Woche, doch leider kein neues Glück im "Sommerhaus der Stars". Verena Dittrich und Ronny Rüsch versuchen im ntv-Podcast "Ditt & Datt & Dittrich", den toxischen Ergüssen und Machenschaften des Mike Cees nur wenig Raum zu geben, aber der selbsternannte maskuline Rudelführer ist allgegenwärtig. Die neuen Folgen offenbaren das Bild eines Mannes, der mutmaßlich nicht nur Probleme mit seinem Ego hat. Beide sind auch der Meinung, dass den neuen Folgen besser eine Trigger-Warnung vorangestellt werden sollte. Denn nach wie vor ist das Verhalten des 34-Jährigen gegenüber seiner Frau für viele Zuschauer maximal verstörend und abstoßend.

In einer Tour brüllt Cees Michelle Monballijn an, maßregelt und manipuliert sie: "Rede! Ruhe! Hör auf mit deinem Unmut! Hör auf mit deinem Gesichtsausdruck! (...) Nerv nicht mit deiner Pieps-Stimme! Ich rede! Sei leise!" Dieses Verhalten wirkt, man kann es nicht anders sagen, auf Außenstehende wie der blanke Horror und hat mit TV-Unterhaltung nicht das Geringste zu tun. So befiehlt er seiner Gattin unter anderem, mit wem sie reden darf. Auf keinen Fall mit Mitbewohnerin Jana Pallaske: "Du quatschst kein Wort mehr mit der!"

Mike Cees fordert mehr Respekt ein

Zuvor hatte Pallaske Monballijn höflich gebeten, nicht in der Nähe der Speisen Mückenspray zu verwenden. Zu viel für den Mann, der mutmaßlich den gesamten Tagesablauf seiner Frau kontrolliert. Während er selbst Pallaske als "Engel ohne Flügel" und "gerupftes Huhn" bezeichnet, deren Verhalten im "Sommerhaus" "voreingenommen" und "ekelhaft" sei, bleibt diese stets in sich ruhend. Die hitzigen Verbal-Attacken ordnet sie als "kindischen Aggro-Bullshit" eines Mannes ein, der ständig Respekt von anderen einfordert, während er selbst die personifizierte Respektlosigkeit dieser "Sommerhaus"-Staffel verkörpert.

Verena und Ronny nehmen das Verhalten des selbsternannten maskulinen Rudelführers, der offen zugibt, seine Frau "an eine Leine gelegt" zu haben, genauer unter die Lupe. Dabei stellen sie sich erneut folgende Fragen: Wo hört Unterhaltung auf und wo fängt soziale Verantwortung an? Wie kann ein Mensch, der gefühlt pausenlos herumbrüllt und seine Frau vor Millionen TV-Zuschauern kompromittiert, anderen vorschreiben, "wie man richtig kommuniziert"? Liegt es nur an mangelnder Selbstreflexion? Und wieso bietet kaum jemand - bis auf die Schauspielerin Jana Pallaske - Cees die Stirn? Jetzt - in der neuen Podcast-Folge von "Ditt & Datt & Dittrich".