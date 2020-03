In Haft: Fler.

Rapper Fler ist bekannt dafür, gerne eine dicke Lippe zu riskieren. Auch nach seinem tätlichen Angriff auf einen RTL-Kameramann gerierte er sich wenig schuldbewusst. Für die Staatsanwaltschaft reicht sein Verhalten nun für einen Haftbefehl aus. Die Polizei teilt mit, den Rapper einkassiert zu haben.

Nach seiner Attacke auf ein RTL-Fernsehteam, bei dem er auch einen Kameramann tätlich angriff und verletzte, ist Patrick Losensky, besser bekannt als Rapper Fler, in Berlin verhaftet worden. Gegen den 37-Jährigen sei zuvor ein Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung erlassen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Polizei wiederum twitterte: "Berliner Polizeibeamte haben heute früh gegen 10.00 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in Zehlendorf den Rapper Fler verhaftet. Grundlage ist ein Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020. "

Der Rapper soll das Team von RTL vor einem Luxus-Geschäft am Berliner Kurfürstendamm beschimpft und bedroht haben. Als die Reporterin die erste Frage stellen wollte, soll Fler versucht haben, die Kamera wegzudrücken. Dem Kameramann soll er ins Gesicht geschlagen haben. Danach soll der Rapper mit Teilen der Kamera in seinem Auto geflüchtet sein.

Spott statt Einsicht

Nach dem Vorfall hatte Fler bei Instagram seine Sicht der Dinge geschildert. Dabei warf er dem Fernsehteam die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte vor und gab sich auch sonst wenig schuldbewusst. "Das sogenannte 'spontane Interview' war typsches 'an den Pranger stellen der Boulevard-Presse'", schrieb er da etwa. Über die Reporterin, die von den Ereignissen mitgenommen war, machte er sich lustig. "Die arme Reporterin erlitt wohl einen Schock ... Ihre Freundin war Gott sei Dank schon 5 Minuten danach zur Stelle", schrieb er mit einigen Rechtschreibfehlern. Und: "Was einem als Mann passieren kann, sieht sie an ihrem Kameramann!"

Während Fler behauptete, von der Gegenseite angegriffen worden zu sein, nahm die Polizei Ermittlungen wegen Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen ihn auf. Laut RTL schlug Fler nach nur wenigen Worten und ohne Vorwarnung zu. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde am Auge.

Übelste Beschimpfungen und Drohungen

Das Fernsehteam hatte den Rapper auf den Streit zwischen ihm und einer Frauenrechtlerin im Internet angesprochen. Die Frau hatte auf eine Kampagne gegen frauenfeindliche Hassbotschaften in Rap-Texten reagiert und dabei Fler verlinkt. Der Musiker griff sie daraufhin direkt an. "Ich kann ja mal Täter werden, wenn du mir weiter auf die Eier gehst", ließ er sie wissen. Zugleich lobte er ein Kopfgeld von 2000 Euro für den aus, der ihm "die Nutte ranbringt".

Der Komiker Shahak Shapira wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Als er der Frau in den sozialen Netzwerken zur Hilfe eilte, wurde auch er ein Opfer von Beschimpfungen und Drohungen Flers. So schickte der Rapper Shapira eine Sprachnachricht, in der es unter anderem hieß: "Ich werd' dir solange auf dein Gesicht hauen, dass du nie wieder reden kannst. Du wirst bleibende Schäden davontragen, du Hurensohn."