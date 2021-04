Frösche küssen war gestern. Hier dreht sich schließlich alles gleich um eine Prinzessin. Ihr Name: Irina Schlauch. Als "Princess Charming" führt sie die allererste lesbische Datingshow an. Und das schon sehr bald, wie nun bekanntgegeben wird.

"Princess Charming", die erste lesbische Datingshow, ist ab 25. Mai auf TVNOW zu sehen. Jeden Dienstag geht eine neue Folge auf dem Streamingportal online, später wird "Princess Charming" auch bei Vox ausgestrahlt. Gezeigt werden neun reguläre Episoden plus eine Wiedersehensfolge. Das gab nun RTL bekannt.

Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch sucht in der Show unter 20 attraktiven Singlefrauen nach der wahren Liebe. "Ich freue mich, dass wir den Zuschauer(innen) einen kleinen Einblick in unsere bunte Welt geben können", so die 30-Jährige.

Die Dreharbeiten auf der griechischen Insel Kreta sind inzwischen beendet. "Meine Reise als 'Princess Charming' war voll mit romantischen, lustigen und emotionalen Momenten und eine unvergessliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin", sagt Schlauch. Sie habe wundervolle Menschen kennenlernen dürfen und auch neue Seiten an sich entdeckt, verrät sie weiter.

Romantik und Action

Neben der Romantik kam bei den Dates offenbar auch die Action für die Teilnehmerinnen der Show nicht zu kurz: Unter anderem gab es "eine Bulli-Fahrt über die Insel mit romantischem Sonnenuntergang", "eine Quad-Tour oder Stand-Up-Paddling", wie Schlauch erzählt. Ob Prinzessin Irina dabei wohl ihre große Liebe gefunden hat?

"Princess Charming" ist ein Ableger der erfolgreichen schwulen Datingshow "Prince Charming", die 2019 mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Im Herbst 2020 lief die zweite Staffel im Free-TV bei Vox und auf TVNOW. Auch "Prince Charming" wird fortgesetzt. Als nächstes wird Kim Tränka aus Bremen in der Rolle des von allen begehrten Prinzen sein Liebesglück suchen.