Unterhaltung

Erste Schauspielerfahrungen: Prinz George, du Schaf!

Für eine Hauptrolle ist er wohl noch zu klein. Doch erste Gehversuche kann man ja mal unternehmen. Prinz George war Teil eines Krippenspiels. Als Nächstes steht ein Auftritt in einer Fernsehserie an.

Prinz George hat erste Schauspielerfahrung gesammelt: In dem Weihnachtskrippenspiel seiner Vorschule hatte er eine kleine Rolle bekommen. Welche, das hat sein Vater Prinz William nun verraten, als er mit seiner Frau Kate das Bridge House der BBC besichtigte. "Er war ein Schaf", erklärte der 35-Jährige. Eine Hauptrolle hat der kleine Royal also nicht ergattern können. Aber das kann ja noch werden.

Prinz William war bei der Aufführung natürlich anwesend und offenbar hat ihm das Stück gefallen. "Es war lustig", wird er von "Us Weekly" zitiert. Ob die Darbietung der Kleinen wirklich komisch war oder ob da nur der stolze Papa spricht, bleibt das Geheimnis der Anwesenden.

TV-Star oder doch Freund und Helfer?

Noch mehr Schauspielerfahrung darf Prinz George demnächst im Fernsehen sammeln: Laut der Zeitschrift "Hello!" bekommt der Vierjährige einen Gastauftritt in seiner Lieblings-Kindersendung "Feuerwehrmann Sam". Tipps kann er sich bei seiner zukünftigen Tante abholen: Mit Meghan Markle heiratet schließlich bald eine Schauspielerin in die Familie ein.

Ob Prinz George allerdings wirklich in Markles Fußstapfen treten will, ist fraglich. Selbst wenn ein Royal eine normale Karriere anstreben könnte, deutet sein Weihnachtswunsch ganz andere Ambitionen an. William hatte Georges Wunschzettel einem Weihnachtsmann in Finnland überbracht, wie "Us Weekly" berichtete, und demzufolge wünscht sich der kleine Mann vor allem eines: ein Polizeiauto. Erst einmal muss Prinz George allerdings die Grundlagen erledigen. Seit dem Spätsommer besucht er in die Vorschule, wie es in England in dem Alter normal ist.

Quelle: n-tv.de