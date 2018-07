Unterhaltung

Uroma Elizabeth war nicht dabei: Prinz Louis im kleinen Kreis getauft

Es ist sein zweiter großer Auftritt: Der elf Wochen alte Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ist getauft. Der kleine Prinz nimmt das Ereignis gelassen und macht ein Nickerchen. Doch ein fehlendes Familienmitglied überschattet die Zeremonie.

Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ist getauft worden - auf den Namen Louis Arthur Charles. Die Zeremonie am Nachmittag fand im familiären Rahmen in der Kapelle des St. James's Palace in London statt. Geleitet wurde sie von dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. "Ich freue mich sehr und empfinde es als Privileg, heute Prinz Louis zu taufen - ein wertvolles Kind und Ebenbild Gottes, genau wie wir alle", schrieb Welby vorab bei Twitter.

Die Taufe war laut BBC der erste gemeinsame Auftritt der jetzt fünfköpfigen Familie. Ein Video des Kensington Palace zeigt, wie die Familie in die Kapelle hineinläuft: Dabei hält Herzogin Kate den schlafenden Louis auf dem Arm. In dem Video sagte Kate zu dem Bischof, ihr Sohn sei "sehr relaxed und ruhig". Sie hoffe, das werde so bleiben.

Auf der Gästeliste standen laut einer Mitteilung des Kensington-Palastes auch Herzogin Kates Eltern, Michael und Carole Middleton. Mit dabei waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die schwangere Schwester von Herzogin Kate, Pippa Matthews und ihr Ehemann James Matthews sowie Kates Bruder James Middleton.

Nicht in der Kirche dabei waren die wohl berühmtesten Urgroßeltern Englands. Queen Elizabeth II. und ihr 97 Jahre alter Ehemann Prinz Philip würden nicht an der Taufe ihres Urenkels Prinz Louis teilnehmen, hatte der Buckingham-Palast bestätigt. Ihre Abwesenheit habe aber keine gesundheitlichen Gründe, hieß es. Die 92-jährige Königin hat in dieser Woche mehrere hochkarätige offizielle Termine, darunter Feiern zum hundertjährigen Bestehen der Royal Air Force am Dienstag und der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Windsor am Freitag.

Sechs Paten für Louis

Nach dem Gottesdienst sollte es Tee und Kuchen im Clarence House geben, der offiziellen Residenz der Großeltern, Prinz Charles und Herzogin Camilla. Der Kuchen war beinahe historisch: Laut der Mitteilung des Kensington-Palastes handelte es sich um eine Lage des achtstöckigen Hochzeitskuchens von William und Kate aus dem Jahr 2011.

Der kleine Prinz bekam gleich sechs Taufpaten - alle Freunde oder Familienangehörige. Nicholas van Cutsem, Guy Pelly und Harry Aubrey-Fletcher sind britischen Medienberichten zufolge enge Freunde Williams. Lady Laura Meade ist demnach die Frau von James Meade, ein ehemaliger Schulkamerad Williams an der Eliteschule Eton. Hannah Carter ist eine Schulfreundin Kates, Lucy Middleton ist Kates Cousine.

Das Taufkleid des Prinzen trugen zuvor schon seine beiden Geschwister. Es handelt sich um eine Replik eines Kleides aus dem Jahr 1841, das Königin Victoria einst für ihre älteste Tochter schneidern ließ. Seit viktorianischen Zeiten sind Babys aus dem Hause Windsor in diesem Kleid getauft worden, auch Queen Elizabeth selbst, ihr Sohn Prinz Charles sowie William und Harry. Im Jahr 2008 hatte die Queen bei ihrer Schneiderin Angela Kelly eine Kopie in Auftrag gegeben, da das Original immer brüchiger und empfindlicher geworden war. Das Kleid ist auf zahlreichen Tauf-Fotos der Königsfamilie verewigt.

Prinz Louis kam am 23. April im Londoner St.-Mary's-Hospital auf die Welt. Er ist das dritte Kind von William und Kate nach Prinz George und Prinzessin Charlotte. Er steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge.

Quelle: n-tv.de