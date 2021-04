Die Queen nahm virtuell an dem Empfang im Buckingham Palace teil.

Zehn Tage ist es her, dass die königliche Familie in einer Zeremonie Abschied von Prinz Philip nahm. Inzwischen ist die Trauerphase der Royals vorbei. Die Queen zeigt sich in einem bunten Outfit und offensichtlich gut gelaunt der Öffentlichkeit.

Queen Elizabeth II. hat zum ersten Mal seit dem Ende der offiziellen Trauerphase für Prinz Philip offizielle Termine wahrgenommen. Bei den Videoschalten zeigte sie sich auch erstmalig wieder in farbiger Kleidung, seitdem ihr Ehemann am 9. April gestorben war. Statt schwarzer Trauergarderobe trug die Queen ein hellblaues, geblümtes Kleid, wie auf offiziellen Fotos zu sehen ist. Der Herzog von Edinburgh war im Alter von 99 Jahren gestorben und am 17. April im Rahmen einer Trauerzeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Wie unter anderem die britische "The Times" berichtete, empfing die Königin mehrere Gäste im Buckingham Palast - darunter die Botschafterinnen von Lettland und der Elfenbeinküste. Wegen der Corona-Pandemie war die Queen allerdings nicht selbst vor Ort. Dem Empfang wohnte sie per Videocall von Schloss Windsor aus bei.

Elizabeth II. wirkte während des Termins gut gelaunt - zumindest lassen dies die entsprechenden Aufnahmen vermuten. Auch andere Royals haben nach einer Trauerphase ihre royalen Pflichten wieder in vollem Umfang aufgenommen. Zuvor hatten sie nur Termine wahrgenommen, die als angemessen galten.

Nur wenige Tage nach dem Tode Philips hatte Queen Elizabeth II. bereits an einer privaten Veranstaltung zur offiziellen Verabschiedung von William Peel, 3. Earl Peel teilgenommen, der seit 2006 Lord Chamberlain des britischen Hofes war. Dieser hatte bereits 2020 angekündigt, künftig nicht mehr in der Funktion tätig sein zu wollen.