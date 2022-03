Nach zwei coronabedingten Absagen will RTL "Die Passion" in diesem Jahr endlich auf die Leinwand bringen. Für das Musical-Event zu Ostern haben sich zahlreiche Stars verpflichten lassen, die die altbekannte Geschichte in die Moderne umsetzen wollen.

Aufgrund von Corona musste RTL sein erstmals für 2020 geplantes TV-Event "Die Passion" bereits zweimal ausfallen lassen. Nun endlich soll das Ganze aber kurz vor dem anstehenden Osterfest endlich doch noch stattfinden.

In Zeiten wie diesen käme man mit einer Geschichte um Solidarität und Haltung genau richtig, ist man sich bei dem Kölner Sender sicher. "Nie war es wichtiger, für Frieden, Nächstenliebe und Zusammenhalt einzustehen und damit ein wichtiges Zeichen zu setzen", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Mit einem Staraufgebot inszeniert RTL am 13. April ab 20.15 Uhr auf dem Essener Burgplatz die Ostergeschichte als großes Musik-Live-Event. "Die Passion" soll demnach eine "moderne und ungewöhnliche Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus" werden. "Zum Leben erweckt und in die heutige Zeit transportiert mithilfe bekannter Popsongs." Als Erzähler fungiert dann kein Geringerer als Thomas Gottschalk.

Stars, Stars und noch mehr Stars

In die Rolle von Jesus schlüpft DSDS-Gewinner Alexander Klaws, der die Figur bereits in Andrew Lloyd Webbers "Jesus Christ Superstar" verkörperte. Schauspieler und Sänger Mark Keller wird zu Judas, Jesus' Mutter Maria wird von Sängerin Ella Endlich gespielt. Als Petrus konnte Laith Al-Deen verpflichtet werden. Neu im Ensemble ist Schauspieler Henning Baum. Der gebürtige Essener, der gerade als "Der König von Palma" auf RTL+ zu sehen ist, übernimmt die Rolle von Pontius Pilatus.

Außerdem mit dabei sind Samuel Koch, seine Frau Sarah Elena Koch, Gil Ofarim, Stefan Mross und seine Ehefrau Anna-Carina Woitschak, Sila Sahin, Thomas Enns, Ex-Dschungelkönig Prince Damien, Moderatorin Mareile Höppner und "Prince Charming 2019" Nicolas Puschmann. Gast- und Cameoauftritte von Reiner Calmund, Nelson Müller, Katy Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück, Rebecca Siemoneit-Barum und Tanja Szewczenko stehen ebenfalls auf dem bunten Programm.

"Die Passion" gehört in den Niederlanden bereits seit zwölf Jahren zu den erfolgreichsten Live-TV-Events zu Ostern und begeistert dort Jahr für Jahr ein Millionen-Publikum.