In den 1990er-Jahren gehört Lola Chantrelle Mitchell alias Gangsta Boo zu den ersten Frauen, die in der Rap-Musik Fuß fassen. Bekannt wird sie sowohl als Mitglied der Formation Three 6 Mafia als auch als Solokünstlerin. Weshalb sie nun mit lediglich 43 Jahren stirbt, gibt Rätsel auf.

Lola Chantrelle Mitchell, besser bekannt als Rapperin Gangsta Boo, ist tot. Sie wurde 43 Jahre alt. Die Musikerin aus Memphis, einst Mitglied der Gruppe Three 6 Mafia, wurde US-Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen tot aufgefunden. DJ Paul, der zu den Gründungsmitgliedern von Three 6 Mafia zählte, veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite ein Foto zu Ehren seiner einstigen Kollegin, unter dem viele Menschen ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

Zur möglichen Todesursache gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Das US-Portal "TMZ" meldete, der Tod der Rapperin stehe womöglich im Zusammenhang mit Drogen. So soll Gangsta Boo am Samstag mit ihrem Bruder auf einem Konzert in Memphis gewesen sein. Der gemeinsame Abend soll mit einem Krankenhausaufenthalt des Bruders geendet sein, nachdem dieser sich mit einer nicht näher benannten Substanz überdosiert habe. Dabei seien auch bei ihr Betäubungsmittel gefunden worden.

Während der Bruder jedoch nach der Behandlung wieder auf die Beine gekommen sei, sei Gangsta Boo wenig später tot aufgefunden worden, so "TMZ". Das Portal beruft sich auf angebliche Quellen aus dem Umfeld der Rapperin. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Auch eine Autopsie sei zwingend erforderlich, heißt es weiter.

Pionierin im Rap-Business

Mitchell gilt als Pionierin der weiblichen Rap-Musik. Sie begann im Alter von 14 Jahren zu rappen und war Anfang der 1990er Jahre auf dem Debütalbum "Mystic Stylez" von Three 6 Mafia zu hören. Gangsta Boo war das zweite weibliche Mitglied der Gruppe.

1998 veröffentlichte die Musikerin im Alter von 19 Jahren ihr erstes Soloalbum "Inquiring Minds", arbeitete aber bis 2001 weiter mit Three 6 Mafia zusammen. Insgesamt war Gangsta Boo an sechs Alben von Three 6 Mafia beteiligt. Die Gruppe gewann später einen Oscar für den besten Originalsong, "It's Hard Out Here for a Pimp" aus dem Film "Hustle & Flow" von 2005.

In dem Jahr, in dem sie Three 6 Mafia verließ, veröffentlichte Mitchell ihr zweites Album, "Both Worlds *69", gefolgt von ihrem letzten Studioalbum, "Inquiring Minds II: The Soap Opera" (2003). Auch ohne ein großes Studio im Rücken veröffentlichte Mitchell regelmäßig Mixtapes und war auf den Tracks anderer Künstler zu hören, darunter Run the Jewels, Junglepussy und Blood Orange.