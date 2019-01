So geht es nicht, findet Rihanna, und verklagt ihren eigenen Vater.

Rihanna beschuldigt ihren Dad Ronald Fenty, ihren Nachnamen unrechtmäßig benutzt zu haben, um sich zu bereichern. Dagegen will sie jetzt gerichtlich vorgehen und ihm die Verwendung des Namens Fenty verbieten lassen.

Getauft wurde Rihanna auf den Namen Robyn Rihanna Fenty, ihre Kosmetik- und Fashionprodukte vertreibt sie unter dem Firmennamen Fenty Beauty. Wie das US-Promiportal "The Blast" jetzt unter Berufung auf ihm vorliegende Gerichtsdokumente meldet, beschuldigt die Sängerin ihren Vater, sich des Namens Fenty unerlaubterweise bedient zu haben.

Ronald Fenty und ein Mann namens Moses Perkins haben gemeinsam die Firma Fenty Entertainment gegründet. Sie sollen sich als Rihannas Agenten ausgegeben haben, dabei habe die 30-Jährige selbst mit dem Unternehmen nichts zu tun.

"Nicht autorisiert, in ihrem Namen zu handeln"

Die vielfache Grammy-Gewinnerin behauptet, ihr Vater habe eine rund neun Millionen teure Tour durch Lateinamerika sowie zwei Konzerte in Los Angeles und Las Vegas organisiert, von denen sie selbst keinerlei Kenntnis gehabt habe. Ronald Fenty gebe vor, im Namen ihres Labels Roc Nation zu handeln. "Obwohl Mr. Fenty Rihannas Vater ist, hat und hatte er nie die Autorität, im Namen von Rihanna zu agieren", soll es in den Gerichtsunterlagen heißen.

Schon im letzten Jahr wollte er wohl eine Boutique-Hotelkette unter dem Namen Fenty an den Start bringen, scheiterte aber am Patentamt. Nun möchte Rihanna vor einem Bundesgericht in Los Angeles eine einstwillige Verfügung erwirken, die es ihrem Vater untersagt, den Namen Fenty weiterhin zu kommerziellen Zwecken zu benutzen. Zudem soll sie eine Schadenersatzforderung gestellt haben. Wie hoch diese Summe ist, ist nicht bekant.