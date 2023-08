Mit dem Song "Angels" wird Robbie Williams in den 90er Jahren auch als Solokünstler zum Superstar. Nun - Jahrzehnte später- singt er das Lied in einer ganz neuen Version. Er guckt sich dabei etwas von den Fans der Tottenham Hotspurs ab.

Während Ex-Tottenham-Hotspur-Star Harry Kane in seinem zweiten Bundesliga-Spiel für die Bayern doppelt gegen Augsburg trifft, veröffentlicht der britische Sänger Robbie Williams auf Instagram fast zeitgleich ein Video, in dem er eine Tottenham-Version seines Klassikers "Angels" schmettert - und das voller Emotionen.

Um Harrry Kane geht es in der neuen Version aber nicht, sondern um den neuen Cheftrainer der Tottenham Hotspurs - Angelos "Ange" Postecoglou. Den Australier scheinen die Fans des Klubs besonders ins Herz geschlossen zu haben. Kürzlich machten sie Postecoglou eine musikalische Liebeserklärung, indem sie "Angels" - also Robbies Klassiker von 1997 - mit abgewandeltem Text sangen. Darin heißt es unter anderem:

"Ohhh, wir spielen wie wir wollen

mit Big Ange Postecoglou

ob das passt oder nicht"

Ehemalige Trainer kriegen Fett weg

Später bekommen ehemalige Tottenham-Trainer auch noch ihr Fett weg - und das auch perfekt zur "Angels"-Melodie: "Ihr könnt eure Pochettinos, Contes, Mourinhos und selbst eure Christian Grosses behalten", singen die Fans. Während die ersteren in den vergangenen Jahren auf der Trainerbank der Spurs saßen, werden sich an das Engagement des Schweizers Christian Gross bei den Spurs nur die Älteren erinnern. Er war Ende der 90er Jahre Cheftrainer in Tottenham. Postecoglou ist erst seit Juni dieses Jahres Trainer bei den Spurs.

Robbie Williams scheint die Aktion - und offenbar auch den Trainer - so gut zu finden, dass er nun selbst den neuen Songtext aufgreift. Zur Begleitung durch eine Gitarre schmettert er die neue "Angels"-Version so voller Emotionen wie die originale in den 90ern. Mit einem breiten Lächeln beendet er das Video mit der Ansage: "Ich denke, dann bin ich jetzt wohl ein Spurs-Fan, oder nicht?"

Für Robbie Williams geht damit eine Woche zu Ende, die ganz unter dem Stern seiner persönlichen 90er Jahre stand. Er wurde nicht nur mit der neuen Version des wohl erfolgreichsten Songs seines Debütalbums als Solokünstler konfrontiert, sondern gab auch ein Konzert in Großbritannien, bei dem er seinen ehemaligen Take That-Kollegen Mark Owen auf die Bühne holte.