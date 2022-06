Im März gibt Sandra Bullock bekannt, Hollywood vorerst den Rücken kehren zu wollen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. In einem Interview führt die zweifache Mutter ihre Gründe nun weiter aus: Demnach will sie sich nicht länger über ihre Arbeit validieren.

Nachdem sie an der Seite von Brad Pitt und Daniel Radcliffe zuletzt die beiden Kinofilme "The Lost City" und "Bullet Train" gedreht hat, möchte sich Sandra Bullock künftig aus dem Rampenlicht zurückziehen und als Schauspielerin und Produzentin eine Hollywood-Pause einlegen. Das gab die 57-Jährige bereits im März bekannt.

Sie wolle sich an dem Ort aufhalten, "der mich am glücklichsten macht", sagte Bullock damals gegenüber "Entertainment Tonight" und das sei zu Hause bei ihren beiden Kindern, dem zwölfjährigen Louis und der zwei Jahre jüngeren Laila. "Ich nehme meinen Job sehr ernst, wenn ich auf der Arbeit bin", sie ziehe es jedoch vor, für eine Weile "24/7 bei meinen Babys und meiner Familie" zu sein.

Im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" führt die Mutter ihre Gründe nun weiter aus. "Ich möchte nicht an den Zeitplan von jemand anderem als meinem eigenen gebunden sein", sagt die "Speed"-Darstellerin. "Ich bin so ausgebrannt. Ich bin so müde und ich bin so nicht in der Lage, gesunde, kluge Entscheidungen zu treffen, und ich weiß es."

"Ich breche einfach zusammen"

Sie schätze sich glücklich, dass sie immer viel arbeiten konnte, so Bullock. Doch sie fügt hinzu: "Es war, als würde ich die ganze Zeit einen Kühlschrank öffnen und nach etwas suchen, das nie im Kühlschrank war. Ich sagte mir: 'Hör auf, hier danach zu suchen, weil es hier nicht existiert. Du hast es bereits - leg es fest und find es in Ordnung, keine Arbeit zu haben, um dich zu validieren.'"

Auch auf die vielen Pressetermine bei Filmveröffentlichungen verzichte sie künftig gern, stellt die Schauspielerin klar. "Ich schrumpfe zusammen, wenn es um die Presse geht, wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit zu sein und wenn es darum geht, ein Fotoshooting zu machen", sagt Bullock. "Ich breche einfach zusammen. Darin bin ich nicht gut."

Auf die Frage, wie lange ihre Pause dauern soll, antwortet Bullock: "Ich weiß es nicht wirklich." Laut "Variety" hatte sie zuvor bei einem Event verraten, erst wieder als Produzentin aktiv werden zu wollen, wenn ihre Kinder "16 oder 17 Jahre alt" seien. Die nächsten fünf Jahre wird die in Texas lebende Schauspielerin also nicht in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Mit ihrer Ankündigung, sich eine Hollywood-Pause zu gönnen, steht Bullock nicht allein da. Auch "Deadpool"-Star Ryan Reynolds und "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland haben angekündigt, vorerst keine Filmrollen mehr annehmen zu wollen, um sich auf ihre Familien zu konzentrieren. "Silver Linings"-Star Jennifer Lawrence kehrte erst vor wenigen Monaten für den Netflix-Film "Don't Look Up" nach einer fast dreijährigen Auszeit zurück.