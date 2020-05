Es ist schon verrückt, was die Corona-Krise mit einigen Promis macht. In der Quarantäne kommen sie auf die seltsamsten Ideen. Nun hat auch Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden eigener Aussage nach den Verstand verloren und dreht sich Toilettenpapierrollen in die Frisur.

Eigentlich glaubt man ja, in den sieben Wochen der Kontaktsperre in den sozialen Medien schon alles gesehen zu haben. Madonna spielt Luftgitarre, Britney Spears tanzt sich jeden Tag die Seele aus dem Leib, Daniela Katzenberger schminkt sich nur eine Gesichtshälfte und der Kardashian/Jenner-Klan hat ganz offenbar kistenweise Bikinis und Unterwäsche, in denen sich seine Mitglieder an irgendwelchen Pools fläzen. Vor allem aber die Lip-Sync-App TikTok scheint den Promis Spaß zu machen, und so legt nun auch Sandy Meyer-Wölden nach.

Die Ex von Oliver Pocher und Mutter von Drillingen und Zwillingen hat ein Video bei Instagram gepostet, das Fragen aufwirft. Darin ist die 37-Jährige dabei zu beobachten, wie sie bauchfrei und mit Sonnenbrille auf der Nase tanzend zu Gnarls Barkleys "Crazy" einen selbstgebackenen Kuchen mit Puderzucker bestäubt, einen großen Schluck aus einer Weinflasche nimmt.

"Fünffach-Mutter dreht durch"

Ähnliches machen vermutlich zur selben Zeit Tausende Influencer und Normalsterbliche ebenfalls bei TikTok. Das wirklich Besondere an diesem Video ist die Frisur der in Miami lebenden Blondine. Ihre langen Haare hat sie nämlich auf Wickler gedreht, doch sind das keine handelsüblichen aus dem Friseurbedarf, sondern fünf komplette Toilettenpapierrollen. Die fünffache Mutter schreibt zu dem Clip: "Fünffach-Mutter dreht durch - ich habe eindeutig meinen Verstand verloren." Wer möchte ihr da widersprechen? Aber so lange es Spaß macht und die Langeweile vertreibt...

Alessandra Meyer-Wölden war von August bis November 2008 mit Boris Becker verlobt. Von 2009 bis 2013 war sie mit Comedian Oliver Pocher zusammen, von 2010 bis 2014 auch mit ihm verheiratet. Das Paar bekam 2010 Drillinge. 2017 wurde Meyer-Wölden dann noch einmal Mutter von Zwillingen. Mit deren Vater, einem amerikanischen Geschäftsmann, ist sie bis heute verheiratet.