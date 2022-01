Dass sie nicht unbedingt zu den belastbarsten Menschen unter Sonne gehört, wissen wir von Sarah Knappik schon aus dem Dschungelcamp. Doch nun scheint ihr eine Corona-Erkrankung wirklich schwer zugesetzt zu haben. So berichtet sie von einem "richtig beschissenen Verlauf".

Ja, wir alle erinnern uns noch an Sarah Dingens im Dschungelcamp. Als Sarah Knappik, wie sie ja nun eigentlich heißt, vor zehn Jahren an der RTL-Show teilnahm, glänzte sie als Mimöschen. "What happens when we break?" oder "Das war die schwerste Dschungelprüfung von allen" sind nur zwei der Sprüche, mit denen sie damals nach einer wieder mal vergeigten Prüfung die Zuschauer und Zuschauerinnen amüsierte.

Doch das ist lange her. Inzwischen ist die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin und Dschungel-Zicke 35 Jahre alt und seit über einem halben Jahr auch Mutter. Wenn sie nun über ihre Leiden während ihrer Corona-Erkrankung spricht, sollte man dies also nicht allzu leichtfertig abtun.

"Corona hat mich aus dem Leben geholt"

So meldete sich Knappik in einer Story auf ihrer Instagram-Seite zu Wort. Sie trägt in dem Clip eine Atemschutzmaske, dennoch ist ihr die Erschöpfung darunter anzusehen. "Hallo meine Lieben, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr", wendet sie sich an ihre Follower. "Ihr habt lange nichts von mir gehört, weil Corona hat mich aus dem Leben geholt", plaudert sie aus. Auch ihre Tochter sei an Covid-19 erkrankt gewesen.

"Trotz Impfung hatte ich echt einen richtig beschissenen Verlauf", offenbart sie weiter. Zwar sei sie inzwischen wieder genesen, doch müsse sie jetzt abwarten, wie sich ihr Zustand weiter entwickle. "Das hat schon alles so ein bisschen Spuren hinterlassen", erklärt Knappik und ergänzt: "Das ist wirklich keine normale Grippe." Wer das behaupte, liege falsch. "Coronavirus ist der Teufel", beteuert sie im typischen Knappik-Deutsch.

Da bleibt wohl nur, ihr und ihrer Tochter weiterhin gute Besserung zu wünschen. Wer der Vater des Kindes ist, ist übrigens nach wie vor nicht bekannt. Auch ob er womöglich ebenfalls an Corona erkrankt war, verrät Knappik nicht.