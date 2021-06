Bereits vor zwei Monaten bringt Sarah Knappik ihr erstes Kind zur Welt. Nun präsentiert die 34-jährige Ex-Dschungelcamperin Töchterchen Marly erstmals der Öffentlichkeit und verrät weitere Details zum Baby und seiner Geburt.

Sarah Knappik hat acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Marly ein erstes Foto mit ihren Fans geteilt, das beide kurz nach der Entbindung zeigt. "Ich liebe dich über alles", schwärmt die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin auf Instagram. Baby Marly und sie seien wohlauf, versichert Knappik ihren Followern.

"Sie ist zuckersüß, lacht viel und ist voller Freude", erzählt die 34-Jährige über ihr Töchterchen. Weitere Fotos möchte das Model künftig nicht teilen. Es werde "das erste und letzte Foto von meiner Tochter sein". Die Aufnahme im Krankenhausbett zeige einen der schönsten Momente ihres Lebens: "Ich bin jetzt Mama."

Marly kam per Kaiserschnitt und zwei Wochen vor dem eigentlich errechneten Termin zur Welt, wie Knappik der "Bild"-Zeitung erklärte. Wegen der Größe ihres Babys sei eine normale Geburt "zu gefährlich gewesen. Marly war schon zwei Wochen vor dem Geburtstermin 57 cm groß und wog 4114 Gramm!" Bei Instagram fügt sie an: "Sie wiegt jetzt nach 2 Monaten 6 Kilo."

Baby kam per Kaiserschnitt

In dem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet Knappik außerdem, dass die Geburt per Kaiserschnitt für sie nicht ohne gewesen sei. "Immerhin ist es eine Operation, und die Auswirkungen spüre ich immer noch." Den entscheidenden Augenblick habe sie aber bei vollem Bewusstsein erlebt. "Ich habe zugesehen, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist", sagte sie dort weiter.

Wer der Vater ist, bleibt aber weiterhin ihr großes Geheimnis. Zwar teilte Knappik im November des vergangenen Jahres ein gemeinsames Urlaubsfoto, auf dem ihr Liebster zumindest in Form eines Schattens zu sehen war, mehr allerdings verriet sie nie über ihn. Allerdings sollen sich die zwei schon länger kennen.

Sarah Knappik wurde 2008 durch ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" bekannt. Zwar belegte sie dort nur den achten Platz, doch folgten zahlreiche weitere Reality-TV-Engagements, die sie ihrer aufgedrehten Art und ihrer Freundschaft zu Gina-Lisa Lohfink zu verdanken hatte. Unter anderem nahm sie 2011 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil.