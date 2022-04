Viele kennen sie noch als Darstellerin der Tanja Seefeld in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Doch unter dem Künstlernamen Oonagh und mit elbischen Texten feiert sie auch als Sängerin Erfolge. Dieses Kapitel aber ist nun beendet. Delliponti stellt sich musikalisch neu auf.

Das Konzept ist aufgegangen. Unter dem Pseudonym Oonagh mimt Senta-Sofia Delliponti seit 2014 die singende Elfe. Ihre Musik mit elbischen Texten trifft ebenso den Nerv des Fantasy-Hypes wie sie bei Schlager-Fans andockt. Vier Studioalben veröffentlicht Delliponti in Gestalt ihres Alter Egos - alle vier landen in den deutschen Top Ten.

Doch nun hat die Figur offenbar ausgedient. Auf ihrer Instagram-Seite kündigte die 31-Jährige bereits an, dass am 14. April "etwas Neues passieren wird". Das Geheimnis, um was es sich dreht, ist jetzt gelüftet: Delliponti verabschiedet sich von ihrer Kunstfigur Oonagh und wird künftig unter dem Namen Senta musikalisch neue Wege beschreiten.

"Ich bin aufgeregt. Ich wachse so über mich hinaus, so kenne ich mich noch gar nicht. Ich bin ein Mensch, der gerne bei dem, was er tut, Kontrolle hat und jetzt habe ich sie gerade nicht. Und es fühlt sich gut an", sagt Delliponti dazu in einem exklusiven Interview mit RTL.

"Werde Songs mitnehmen"

Leicht falle ihr die Entscheidung nicht, versichert die Sängerin und versucht, ihre Fans zu trösten: "Ich werde Songs mitnehmen von Oonagh. Ich werde sicherlich live auf Konzerten neu arrangiert Songs von Oonagh singen. Ich meine, es hat mich geprägt und ich bin dankbar für diese Reise."

Mit zu ihrem Entschluss hat wohl auch die Corona-Pandemie beigetragen. "Diese Zeit zu haben und dieses Privileg, sich mal alles anzuschauen und zu checken, was gehört noch zu mir, was gehört nicht mehr zu mir, was wünsche ich mir", erklärt Delliponti im RTL-Gespräch. Als sie begonnen habe, neue Songs zu schreiben, habe sie gemerkt, "dass das mit Senta purer ist. Purer, echter und dass ich da Lust drauf habe."

Seit 2017 Mutter

Zunächst habe sie sich das jedoch kaum auszusprechen gewagt, sagt Delliponti. "Ich habe das gefühlt, aber mich nicht getraut, weil Oonagh für mich auch Sicherheit war. Scheinbare Sicherheit." Jetzt aber wünsche sie sich einfach, dass es klappt. "Ich lege mein ganzes Herz da rein", verspricht sie.

Wenngleich Delliponti in den vergangenen Jahren insbesondere mit ihrer Musik Erfolge feierte, dürften viele sie auch noch als Schauspielerin in Erinnerung haben. Schließlich war sie von 2010 bis 2013 als Tanja Seefeld in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Privat ist Delliponti seit einigen Jahren Mutter. Im Dezember 2017 brachte sie eine Tochter zur Welt.